O caderno do artista Jean-Luc Godard ou o “cão amarelo” na casa de Manoel de Oliveira

Depois de mais de duas dezenas de inesperados auto-retratos digitais na parede da entrada, a Casa do Cinema Manoel de Oliveira (CCMO) exibe, no lado oposto, uma montagem de fotografias e imagens que documentam o encontro do realizador português com Jean-Luc Godard (1930-2022) em 1993, quando ambos fizeram a primeira página do diário francês Libération de 4 de Setembro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt