Sete pessoas resgatadas de veleiro ao largo da Cruz Quebrada, no concelho de Oeiras

Tripulantes saltaram de veleiro que ficou à deriva na praia do Dafundo, na zona da Cruz Quebrada, perto de Lisboa.

Sete pessoas, das quais cinco com ferimentos, foram resgatadas após o naufrágio de um veleiro ao largo da Cruz Quebrada, no concelho de Oeiras, distrito de Lisboa, informou a Protecção Civil.

Segundo disse à Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, a embarcação em causa adernou (inclinou-se para um dos lados até a borda chegar à água), obrigando ao resgate dos seus sete passageiros. Os náufragos, segundo indica um comunicado da Autoridade Marítima Nacional, levados para a Torre VTS do Porto de Lisboa, na zona de Algés Cinco das pessoas resgatadas sofreram ferimentos ligeiros e tiveram de ser transportadas posteriormente para o Hospital São Francisco Xavier, no Restelo.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, o veleiro ficou "à deriva" ao largo da praia do Dafundo, na zona da ponte ferroviária que atravessa a foz do Jamor, levando os tripulantes a saltar "para a água, devido à aparente proximidade de terra, tendo apenas uma conseguido chegar a terra pelos próprios meios".

O alerta foi recebido pelo Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa pelas 12h59 deste sábado, tendo sido activados para o local elementos da Estação Salva-Vidas da Capitania do Porto de Lisboa e dos Pilotos do Porto de Lisboa. No total, foram accionados oito veículos, uma embarcação e 19 operacionais (bombeiros, INEM e Autoridade Marítima Nacional).

"Os elementos do comando local da Polícia Marítima de Lisboa encontram-se a efectuar as diligências subsequentes à ocorrência, considerando ainda a necessidade de remoção da embarcação", acrescenta a Autoridade Marítima Nacional.

Este sábado, e segundo o Instituto Português do Mar e Atmosfera, regista-se ondulação de 1.8 metros e vento moderado de Leste na costa do distrito de Lisboa, não vigorando qualquer alerta relativo à navegação.