Guarda dos filhos é o que mais aflige brasileiras que procuram consulado em Lisboa

Para o novo cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, as demandas das brasileiras em Portugal serão prioridade no trabalho do consulado, que terá o Espaço da Mulher Brasileira.

Os artigos da equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

As mulheres brasileiras que moram, trabalham e estudam em Portugal enfrentam muitos problemas, como é comum entre pessoas que deixaram o país de origem em busca de uma vida melhor. Nada, porém, tem tirado mais o sono delas do que a possibilidade de perderem a guarda dos filhos.

O rompimento de casais é traumático em qualquer lugar, mas quando se está no exterior, na condição de imigrante, tudo se agiganta. A mulher teme que, se voltar para o Brasil, pode ficar sem os filhos, caso o ex-marido opte por permanecer em Portugal. Também pode ocorrer o contrário: o ex-marido querer voltar para o Brasil e ela, ficar em território luso.

Esse dilema tem maltratado a saúde mental das brasileiras. Tanto que, no mês passado, elas foram maioria das quase 80 pessoas que pediram ajuda ao Consulado do Brasil em Lisboa, diz o novo cônsul-geral, embaixador Alessandro Candeas, em entrevista ao PÚBLICO Brasil. Algumas são casadas com portugueses, outras, com brasileiros. "Nossos psicólogos têm dado a assistência necessária, pois não é apenas uma questão jurídica", acrescenta.

Foto O novo cônsul-geral do Brasil em Lisboa, Alessandro Candeas, quer implantar o Espaço da Mulher Brasileira no consulado Vicente Nunes

Os pedidos de ajuda também decorrem de violência doméstica, que vem se acentuando em todo o mundo. No caso de mulheres imigrantes, a vulnerabilidade a esse crime acaba sendo maior, porque a dependência financeira e emocional do cônjuge é grande, pois, em boa parte dos casos, a família e os amigos ficaram no Brasil.

Espaço da Mulher

Ciente desse quadro, uma das propostas que Candeas pretende implantar dentro do consultado em Lisboa é o EMUB – Espaço da Mulher Brasileira. O local terá como focos a prevenção e o combate à violência doméstica, o estímulo ao empreendedorismo e outras questões enfrentadas pelas mulheres.

Segundo Candeas, que tomou posse em 4 de novembro, grande parte desse trabalho já está sendo feito. “O que eu quero é sistematizar esse atendimento, dar melhor estrutura para isso. Evidentemente, precisamos de recursos, e estamos trabalhando para obtê-los”, afirma. Ele conta que já existem vários Espaços da Mulher Brasileira em outros consulados, como os de Boston, Miami, Londres, Madri e Roma, que está começando a organização.

Candeas chega a Portugal depois de ter passado quatro anos como embaixador do Brasil junto à Autoridade Palestina, sediada em Ramallah, na Cisjordânia ocupada. Nesse posto, ele foi responsável pela retirada de milhares de brasileiros da Faixa de Gaza, logo após o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas.