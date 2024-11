Amigos fazem campanha para ajudar família de estudante brasileiro que morreu no Porto

João Carlos Lourenço, de 34 anos, era técnico de auxiliar de saúde e estudava enfermagem na Escola Superior de Enfermagem no Porto. Colegas e sindicato se mobilizam para ajudar nos custos do funeral.

O Sindicato dos Enfermeiros de Portugal está divulgando uma campanha de arrecadação de recursos para apoiar a vinda da família do imigrante brasileiro residente no Porto João Carlos Lourenço, morto aos 34 anos. Ele estava cursando o terceiro ano na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Em nota publicada em rede social, o sindicato afirma que João tinha o coração de um enfermeiro, “dedicando-se com empenho à sua formação e à construção de um futuro na área que tanto o apaixonava”.

O estudante exercia a função de Técnico Auxiliar de Saúde na unidade local de saúde de São João. Na mensagem, o sindicato se refere a ele como “muito mais do que um estudante exemplar: era um amigo solidário, um companheiro generoso e um exemplo de humanidade”.

Também expressa condolências à família, amigos e à comunidade acadêmica, desejando “que encontrem força e apoio para superar essa perda irreparável”. A campanha de crowdfunding, além de ajudar na vinda da família de João Carlos, visa obter recursos para as despesas de funeral e custos associados.

Para o levantamento do corpo, será necessário a presença de um familiar direto. O irmão de João Carlos deve chegar a Portugal neste domingo, segundo informações na rede social de Rosângela Barbieri, organizadora da campanha de arrecadação.

Ainda não há informações se o corpo será enterrado ou cremado em Portugal, terra que ele escolheu para viver, ou repatriado para o Brasil. Nascido em Sorocaba, João Carlos torcia para o Corinthians, como se verifica em postagens nas redes sociais.