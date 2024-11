Rui Rocha é o líder partidário menos reconhecido. Sombra de Cotrim e instabilidade na IL não ajudam

Rui Rocha é o líder partidário com menos notoriedade. Politólogas acreditam que a instabilidade na IL prejudica o actual presidente, que sofre com o peso de suceder a uma liderança carismática.

Há quase dois anos na liderança da Iniciativa Liberal, Rui Rocha é ainda o líder partidário menos reconhecido pelos portugueses – o único que, na avaliação de notoriedade da sondagem do Cesop – Universidade Católica, se mantém abaixo dos 70%. Nem tudo são más notícias para o presidente da IL: entre aqueles que o reconhecem, é o terceiro nome com melhor avaliação, só atrás do primeiro-ministro e do líder do PS. Mas subsiste a questão do reconhecimento público, que o tempo não parece estar a resolver.