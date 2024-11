Prata Roque não quer liderar com moção de Leão e vai reunir militantes para criar a sua

Apresentou-se como primeiro candidato à sucessão de Ricardo Leão à frente da Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) do PS e queria poder apresentar a sua moção global estratégica e uma equipa própria para liderar a organização, mas a proximidade do processo autárquico levou a comissão política da federação a decidir que as eleições devem ser unicamente para eleger o presidente. Se ganhar as eleições marcadas para 10 de Janeiro, Miguel Prata Roque tenciona, pelo menos, "convocar uma assembleia geral de militantes para Fevereiro para debater a estratégia que a nova liderança vai adoptar no seu mandato", disse o socialista ao PÚBLICO.

