Pensões, IRS ou INEM: as propostas dos partidos para o Orçamento em seis áreas-chave

A descida do IRC e o aumento das pensões prometem ser os grandes temas da fase de especialidade do Orçamento do Estado, mas os partidos também têm outras propostas-bandeiras.

Foram mais de 2000: os partidos apresentaram 2161 propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2025, cujo prazo de entrega terminou esta sexta-feira. A título de comparação, no âmbito do OE de 2024, as forças políticas deram entrada a 1938 iniciativas. O partido que mais mudanças quer fazer à proposta do Governo é o Chega, com 639 iniciativas, seguido do PCP, que tem 517 propostas. Seguem-se o BE (302), o Livre (264), o PAN (238), a IL (81), o PSD e o CDS (76), que apresentaram as suas propostas em conjunto, e, por fim, o PS (44).