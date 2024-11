Da habitação estudantil ao abono de família universal: as últimas apostas dos partidos

Os partidos com menor representação parlamentar apresentaram várias medidas, no último dia disponível para entregar alterações à proposta de Orçamento do Estado para 2025 feita pelo Governo da AD.

No último dia destinado a apresentar propostas de alteração ao Orçamento do Estado (OE) para 2025, os partidos com menor representação parlamentar apressaram-se a entregar as últimas iniciativas nos serviços da Assembleia da República, cujo prazo terminou esta sexta-feira. Em múltiplas conferências de imprensa, que se sucederam durante a manhã e a tarde desta sexta-feira, quase todos quiseram anunciar as suas novas propostas e relembrar as que, embora já tendo sido apresentadas ao longo dos últimos dias, são as suas prioridades. Da saúde à limitação do salário dos políticos, passando pela habitação estudantil e pela universalização do abono de família: houve medidas para todos os gostos que serão a partir da próxima semana votadas em sede de especialidade.