X– apelo ao boicote

Apelamos a todas as pessoas e instituições portuguesas que se preocupam com a democracia e o seu futuro para que se desvinculem, hoje mesmo, da rede X.

O debate sobre o impacto das chamadas “redes sociais” na formação e condicionamento da opinião pública ganhou um novo fôlego com o resultado das eleições presidenciais americanas. Como é sabido, Donald Trump beneficiou do apoio expresso e generoso do homem mais rico do mundo, Elon Musk, dono da plataforma X (ex-Twitter) e de um império empresarial que se estende à indústria automóvel (Tesla), à indústria aeroespacial (SpaceX), à neurotecnologia (Neuralink) e aos sistemas de inteligência artificial (xAI). Para além de doar mais de 110 milhões de dólares à campanha de Trump, Musk pôs a rede X e os seus mais de 600 milhões de utilizadores ao serviço do candidato vencedor, amplificando as suas mentiras, acirrando o ódio à candidata rival e limitando a disseminação de posições contrárias ou alternativas.