Os motociclistas vão zangar-se comigo

As chamadas zonas de segurança para motociclos nos semáforos são uma das alterações propostas para o Código da Estrada. Nada contra se os motociclos aí chegarem sem ultrapassar nenhum veículo a menos de 1,5 metros desse veículo. Se o código diz que um automóvel deve manter uma distância superior, se a reciprocidade e a igualdade de direitos da nossa Constituição são para respeitar, então o motociclo não pode aproximar-se a menos de 1,5 metros porque, então, para um referencial terrestre fixo, o automóvel está a diminuir a distância ao motociclo. Em qualquer artéria com as vias pintadas no pavimento se verifica constantemente motociclos ou bicicletas a ultrapassar a menos de 1,5 metros, pela esquerda e pela direita, carros em marcha reduzida a aproximarem-se de semáforos proibitivos. Isto é, há uma discriminação nada positiva e um risco severo de aumento da sinistralidade, nomeadamente do tipo ângulo morto, o que deveria ser regulamentado, respeitando-se a vez de quem chega primeiro aos semáforos.

Fernando Santos e Silva, Lisboa

Presidenta

Tendo a professora Luísa Semedo referido no PÚBLICO de 31/10 que a palavra "presidenta" constava do dicionário de Português, palavra que volta a usar hoje (14/11), consultei o dicionário e confirmo que a palavra está já dicionarizada.

Lembro-me de duas pessoas que, em tempos, defenderam a introdução dessa palavra na língua portuguesa: Pilar del Rio e Dilma Rousseff. Talvez por se tratar da esposa do prémio Nobel José Saramago e da Presidente do Brasil, os responsáveis pelo dicionário, seguramente com a devida vénia a tais autoridades na língua portuguesa, trataram de dicionarizá-la…

Aproveito para felicitar o Nuno Pacheco pelas suas deliciosas crónicas contra o acordo ortográfico, em vigor num único país…

José Miguel Loureiro, Matosinhos

Nova lei parental

Como refere Sónia Sapage (PÚBLICO de 14/11), é uma proposta de lei que se quer para uma sociedade que se quer evoluída. Contudo é curioso como tem a oposição do PSD e do CDS. Nos preâmbulos a lei refere “mesmo que o sistema de vigilância contra a discriminação dos progenitores seja actuante e atento”, o que desde logo se prevê que terá na prática grandes opositores, principalmente por parte de algumas entidades empregadoras. Quem não tem noção de quantos destes casos entram nos tribunais de trabalho? Quantos casos não conhecemos de pais que descontam meio dia quando têm de faltar para ir à escola tratar de assunto dos seus filhos. Sim, queremos uma sociedade muito mais evoluída, e já vemos alguns progressos, mas ainda é muito pouco. Passa por aqui muito da baixa natalidade no nosso país.

António Barbosa, Porto

Vinte Dias em Mariupol

Na noite do dia 11, a TV Cine Edition exibiu um dramático filme/documentário com o título em epígrafe produzido e realizado por jornalistas ucranianos quando o Exército russo avançou sobre a cidade de Mariupol. É um filme/documentário em que a realidade horrorosa ultrapassa a ficção. A dor, o sofrimento, o abandono, a desolação, a morte perpassam nas imagens captadas pelos corajosos jornalistas. O ambiente nos hospitais quase destruídos de Mariupol é verdadeiramente indescritível e dantesco. Não consegui conter as lágrimas ao ver as imagens mais sensíveis de adultos, jovens, crianças e bebés estropiados num sofrimento agónico e atroz, condenados à morte perante a impotência e as lágrimas dos médicos que nada podiam fazer. Ninguém tem noção do que é a horrível guerra. Só quem a vive in loco e ao vivo. Toda a gente deveria ver este doloroso documentário/filme para verificar o quão assassino e bárbaro é Putin. Pobre Ucrânia e pobres vidas despedaçadas. Que será deste país, no futuro?

António Cândido Miguéis, Vila Real

O melhor de Marques Mendes, e dos outros

Muito oportuna a carta do leitor Fernando Ribeiro. É preciso ter uma grande lata e uma espinha dorsal muito elástica para num espaço de uma semana dizer tudo e o seu contrário. O leitor nomeia Clara de Sousa e Marques Mendes, mas podia acrescentar todas as paletes (como diria o Herman) de jornalistas, comentadores, politólogos e outros opinadores nascidos do nada que infestam sobretudos os canais de televisão e alguma rádio. Valha ainda os jornais, que nesse aspecto estão mais "protegidos". Tudo o que é de mais enjoa, diz o povo.

António Lamas, Montijo