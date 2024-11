Onze mortos é apenas algo que correu “menos bem”?

Luís Montenegro devia há muito ter respondido às mortes do dia 4 com a demissão da ministra, porque não há investigação nem inquérito que consigam reverter aquilo que já se conhece.

“Assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem no INEM”, disse a ministra da Saúde no Parlamento. A expressão “menos bem” é uma daquelas bengalas discursivas que os políticos usam quando as coisas estão a correr mal; pura babugem politiqueira, como o deputado que acusa o adversário de proferir “inverdades” para não dizer simplesmente que ele está a mentir. Só que, quando morrem 11 pessoas após atrasos de resposta do INEM, falar em coisas que correm “menos bem” é do domínio da pura obscenidade.