Futebol de selecções e um cheirinho de Taça

Os próximos dias desportivos no que ao futebol diz respeito são dedicados às selecções. Na Europa, está a decorrer a quinta jornada da fase de grupos da Liga das Nações, seguindo-se a sexta e última e a consequente definição de quais são os países a garantirem um lugar no sorteio dos quartos-de-final que vai realizar-se na sexta-feira.

Portugal, fruto da vitória sobre a Polónia desta sexta-feira e da derrota da Croácia na Escócia, já garantiu a qualificação para essa fase da prova mas também o primeiro lugar no seu grupo, o que implica que o segundo jogo dos "quartos" seja jogado em solo português. Por isso, a viagem até à Croácia, na segunda-feira, é mais ou menos uma espécie de cumprir calendário.

Futebol "diferente" só chegará no final da semana (e continuará no fim-de-semana) com mais uma eliminatória da Taça de Portugal. Será o Sporting o primeiro a entrar em campo na quarta eliminatória, naquele que será o primeiro jogo de João Pereira como treinador "leonino". O adversário dos "leões" é acessível: o Amarante, que compete na Liga 3. Aqui encontra o calendário da competição.

À margem do futebol, destaque para o Moto GP, que terá em Barcelona o seu epílogo. Francesco Bagnaia e Jorge Martín lutam pelo título mundial, com o espanhol em vantagem pontual e a poder festejar já neste sábado, no final da corrida sprint. A corrida de Barcelona marca também o regresso de Miguel Oliveira às pistas, recuperado da lesão que sofreu devido a uma queda.

Na quarta-feira começa o rali do Japão, onde também haverá decisões com os pilotos da Hyundai Thierry Neuville e Ott Tänak a terem luz verde para lutarem pelo campeonato de pilotos, apesar da disputa contínua da equipa com a Toyota pelo título de fabricantes.

Nas modalidades de pavilhão, no voleibol haverá este domingo um entusiasmante Sporting-Benfica para o campeonato nacional. Duas equipas ainda invictas na prova. Já durante a semana, há espaço para as provas europeias. Na terça-feira para os 16 avos-de-final da Taça Challenge, encontro da segunda mão o Fonte do Bastardo recebe os espanhóis do Melilla, enquanto para a Taça CEV o Benfica vai ao terreno dos eslovenos do

Calcit Kamnik. Quinta-feira é a vez do Sporting ir à República Checa defrontar o Kladno também na Taça Challenge.

No andebol, a semana também traz provas europeias. Benfica e FC Porto disputam a quinta jornada da fase de grupos: os benfiquistas com os suíços do Kadetten Schaffhausen e os portistas com os alemães do Melsungen, ambos os jogos na terça-feira. Na quarta, para a Liga dos Campeões, entra em acção o Sporting frente ao Paris Saint-Germain.

Por fim nota para o basquetebol, com Portugal a jogar na sexta-feira, em Almada, mais um jogo da qualificação para o Euro Basket 2025, desta vez frente à Eslovénia, enquanto no ténis, terça-feira, em Málaga, arranca a final a oito da Taça Davis com as selecções de Espanha, Países Baixos, Itália, Austrália, Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Argentina.

O que talvez lhe tenha escapado no PÚBLICO

O recorde de Radamel Falcao depois de mais de dez lesões.

Como é que Ruben Amorim vai aplicar o seu sistema táctico preferido no Man. United?​

Hans Niemann, uma das coqueluches do xadrez actual.

Um perfil de João Pereira, o novo treinador do Sporting.

A análise de arbitragem aos lances mais polémicos da última jornada da I Liga feita por Pedro Henriques.