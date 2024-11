Libertados reféns de restaurante em Paris. Filho do dono detido

Homem barricou-se no restaurante do pai em Issy-les-Moulineaux, perto de Paris. Fez quatro reféns, todos funcionários da pizzaria. Polícia de intervenção parisiense está no local.

Já foram libertados os quatro reféns feitos pelo filho do proprietário de um restaurante em Issy-les-Moulineaux, nos arredores de Paris. O homem, que se tinha barricado no estabelecimento do pai ao início desta tarde, foi detido. O incidente terá começado por volta das 13h locais e terminou com a intervenção da polícia às 16h, menos uma hora em Lisboa.

O homem tem 35 a 40 anos, esteve fechado no estabelecimento Pizzas L’Olivier​ e "deteve alguns funcionários", disse à AFP fonte dos bombeiros de Paris, que enviou três veículos para o local. Fontes da polícia afirmam que o homem já esteve em "situações semelhantes" em 2022.

O número exacto de reféns continua por apurar. Alguns meios de comunicação social avançaram inicialmente que seriam pelo menos as três pessoas. Mas, de acordo com a notícia mais recente da BFMTV, serão afinal quatro ou mais. Segundo o Liberatión, não há clientes entre os reféns.

Os motivos permanecem desconhecidos. A BFMTV avançou que o homem estava armado com uma faca, é conhecido pelas autoridades e tem um histórico de consumo de drogas. Nenhuma destas informações foi até agora confirmada ou desmentida por fontes oficiais da polícia.

No local, encontra-se agora um forte dispositivo policial, incluindo elementos da Brigada de Investigação e Intervenção, a unidade de elite da polícia em Paris​. Entre eles um negociador. A rua Ernest Renan, onde fica o restaurante, está interdita ao trânsito.

Pouco antes da detenção do homem e libertação dos reféns, a pizzaria lançou um comunicado a confirmar as informações que já tinham sido avançadas pela polícia, indicando que o restaurante permanecerá encerrado por tempo indeterminado.