Dois artefactos pirotécnicos lançados contra residência de Benjamin Netanyahu

Primeiro-ministro israelita não estava no local no momento do incidente. Presidente, autoridades e membros do Governo sublinham contudo a gravidade do ataque.

Dois artefactos pirotécnicos foram lançados contra a residência privada de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, na cidade de Cesareia, no centro do país.

Segundo a polícia, citada pelo jornal Haaretz, Netanyahu e a sua família não estavam presentes no local no momento do incidente, que não causou danos.

Num comunicado conjunto emitido pela agência de segurança israelita Shin Bet e pela polícia local, as autoridades consideraram no entanto tratar-se de um "incidente grave que constitui uma escalada perigosa​".

O Presidente israelita, Isaac Herzog, também considerou que se tratou de um "incidente muito grave e perigoso", condenando-o "veementemente".

"Falei agora com o chefe do Shin Bet e expressei a necessidade urgente de investigar e lidar com os responsáveis ​​pelo incidente o mais rápido possível", disse ainda o Presidente, que contou que "o chefe do Shin Bet enfatizou que este é um desenvolvimento perigoso e realçou que a investigação do Shin Bet e da polícia está a ser executada com a maior urgência"

Na rede social X, o ministro da Segurança de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir, afirmou que "o incitamento contra o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu ultrapassa todos os limites" e que este incidente "ultrapassa outra linha vermelha". "Hoje é um foguete e amanhã é fogo vivo", disse ainda.

O ministro da Justiça, Yariv Levin, alertou para a possibilidade deste incidente ser parte de algo maior.

"Rejeito completamente a declaração da polícia e do serviço de segurança Shin Bet de que se trata de um incidente grave. Este não é apenas mais um incidente grave, é um elo de uma cadeia de actos violentos e anarquistas que visam assassinar o primeiro-ministro e derrubar o governo eleito através de um golpe violento", afirmou o ministro ao jornal israelita Haaretz, apelando a uma reestruturação do sistema judicial para "restabelecer o sistema judicial e os organismos responsáveis pela aplicação da lei e pôr termo à anarquia, à desordem, à insubordinação e às tentativas de atentar contra o primeiro-ministro".

É o segundo ataque em cerca de um mês contra a casa de Netanyahu, depois de um drone ter atingido a residência do primeiro-ministro israelita em Outubro, sem resultar em quaisquer vítimas.