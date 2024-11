Dez recém-nascidos mortos em incêndio em hospital no norte da Índia

Pelo menos dez recém-nascidos morreram num incêndio na unidade neonatal de um hospital em Jhansi, no norte da Índia, anunciou este sábado, 16 de Novembro, um funcionário do governo local. “Infelizmente, dez crianças morreram. Sete corpos já foram identificados”, declarou aos jornalistas o vice-ministro-chefe do estado de Uttar Pradesh, Brajesh Pathak.

O incêndio ocorreu no final de sexta-feira num hospital da cidade de Jhansi, no estado indiano de Uttar Pradesh. As autoridades locais indicaram que o fogo se espalhou rapidamente pela enfermaria, onde estavam 55 bebés. Quarenta e cinco foram resgatados e estão a receber cuidados médicos, disse Bimal Kumar Dubey, um funcionário local. A origem do incêndio ainda é desconhecida.

Pathak visitou o local e reuniu-se com as famílias este sábado, prometendo apoio governamental às famílias das vítimas e uma investigação exaustiva. “Identificaremos os responsáveis por esta tragédia e tomaremos medidas rigorosas. O Governo está ao lado das famílias neste momento difícil”, afirmou.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a ala estava envolta em chamas e nuvens de fumo e as equipas de socorro tiveram de partir as janelas para chegar aos recém-nascidos. Testemunhas oculares disseram que a operação começou cerca de 30 minutos depois do início do incêndio.