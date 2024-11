Após Donald Trump ter anunciado a escolha do céptico anti-vacinas Robert Kennedy para liderar o Departamento de Saúde, as acções de várias empresas de biotecnologia escorregaram pela ladeira abaixo. Mesmo as da Moderna e da Pfizer, fabricantes das mais eficazes vacinas contra a covid-19, caíram 12,6% e 7,3%, entre quinta e sexta-feira, diz o Washington Post. Antecipa-se o caos no sector da saúde norte-americano, com repercussões a nível global.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt