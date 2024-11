Este é um mundo que fervilha aos pés da capital de Espanha. Há mais para vivenciar em Madrid do que as lojas da Gran Vía, o Mercado de San Miguel ou o Parque do Retiro. A proposta do Eurostars Madrid Tower, também ele do Grupo Hotusa, é escapar aos destinos mais procurados da cidade e apreciá-la a partir das alturas — de preferência enquanto se usufrui do circuito hidrotermal do hotel.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt