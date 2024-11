O adeus à última super-Lua do ano. Há encontro marcado a 7 de Outubro de 2025

Marque o dia no calendário: depois de um ano recheado com quatro super-Luas, agora será preciso esperar até ao dia 7 de Outubro do próximo ano para desfrutar de outro fenómeno igual — aquele em que, graças à maior proximidade do satélite natural da Terra ao planeta, a Lua Cheia parece ocupar mais espaço no céu nocturno do que o normal.

É precisamente por causa da paciência necessária para ver a próxima super-Lua Cheia que o fenómeno ocorrido esta madrugada — a "Lua de Castor", nome com que popularmente se nomearam as super-Luas do mês de Novembro, por ser nesta altura do ano que esses animais aproveitam para construir represas antes de as águas congelarem — teve um sabor diferente.

O ponto alto aconteceu às 21h29, quando a Lua ficou a apenas 362,1 mil quilómetros da Terra, marcando a quarta e última aproximação do satélite natural ao planeta que orbita. Para os portugueses foi, no entanto, apenas a terceira vez que a super-Lua era visível a partir de território nacional no auge do fenómeno: a 17 de Outubro, a Lua esteve ainda mais próxima, a 357,3 mil quilómetros, mas o perigeu escapou aos olhares em Portugal porque isso aconteceu em plena luz do dia, às 12h27.

Desta vez, era noite cerrada quando a Lua voltou a atingir o perigeu e o fenómeno pôde não só ser observado no país, como fotografado por todo o mundo. O último capítulo no álbum das super-Luas em 2024 incluem as aparições sobre os monumentos de Jerusalém e Mianmar, na selva urbana dos Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, embrenhada nas paisagens naturais do Chile ou a fazer companhia a um foguetão da SpaceX.