Jannik Sinner e Taylor Fritz decidem último título do ATP Tour

Número um do ranking afastou Casper Ruud com números esclarecedores. Fritz segue as pisadas do compatriota James Blake.

Derrotar Alexander Zverev em court rápido e coberto, quando este está em forma, não é tarefa nada fácil. Mas a verdade é que Taylor Fritz somou em Turim a quarta vitória consecutiva sobre o alemão, esta com um sabor especial: Fritz é o primeiro americano a chegar à final das ATP Finals desde James Blake, em 2006. Só que o último adversário de Fritz é o mais jovem tenista desde 2002 a disputar duas finais consecutivas nas ATP Finals: Jannik Sinner, número um do ranking.

Na primeira meia-final, Fritz (5.º) assinou 32 winners (incluindo 15 ases) e foi o primeiro esta semana a conseguir quebrar o serviço de Zverev (2.º) para vencer ao fim de 2h20m: 6-3, 3-6 e 7-6 (7/3). Essa proeza permitiu-lhe ganhar o set inicial, mas só confirmou a superioridade quando Zverev cometeu três erros cruciais no tie-break decisivo.

“Senti que joguei um primeiro set quase perfeito, mas as coisas podem mudar muito rapidamente quando se joga contra alguém como o Sascha. No terceiro set, vi-me em algumas situações difíceis, quando ambos começámos a ganhar mais pontos nos serviços do outro, mas quando estava a tentar ser agressivo, não sentia que estava a fazer muita coisa. No final, disse a mim mesmo que tinha de lutar e ser sólido, tentei cuidar do meu serviço o melhor que pude e não lhe dar nada do fundo do court”, resumiu Fritz.

O norte-americano já garantiu um lugar no top 5 do ranking mundial no final do ano — um feito inédito para um tenista dos EUA desde Blake, há 18 anos. Já Zverev falhou o objectivo de chegar às 70 vitórias esta época, nos 90 encontros que realizou — um máximo desde David Ferrer (91), em 2012.

Exibição de ainda maior domínio foi protagonizada por Jannik Sinner diante de Casper Ruud (7.º), traduzida nos parciais de 6-1, 6-2, em 1h10m. Para delírio dos compatriotas italianos que encheram a Inalpi Arena, o líder do ranking somou 23 winners, cometeu somente nove erros não forçados e anulou os dois break-points que enfrentou. Um ano depois de perder com Novak Djokovic, Sinner tem nova possibilidade de celebrar o oitavo título em 2024, a 500 quilómetros de casa.

“Estou muito feliz por estar de volta aqui. Do ano passado para agora sinto que tenho mais experiência e cresci como jogador. Espero que amanhã seja um bom dia. De resto, não deixou de ser uma semana muito positiva e foi um ano muito positivo”, adiantou Sinner, que derrotou Fritz nos últimos três duelos.