Ex-pugilista Mike Tyson derrotado por Jake Paul em decisão unânime

O ex-pugilista norte-americano Mike Tyson foi batido pelo youtuber Jake Paul no combate profissional na sexta-feira em Arlington, no Texas. Tyson, de 58 anos, que não combatia profissionalmente desde 2005, foi dominado por Paul, de 27, a quem os juízes deram, por unanimidade, a vitória, ao fim de oito assaltos de dois minutos.

"É uma honra. Mike Tyson é uma lenda, o maior da História, inspirou-me. Foi muito duro, como esperado", disse Jake Paul. "Estou feliz com aquilo que consegui fazer", comentou Tyson.

Apesar da notoriedade do jovem desafiador, o regresso de Iron Mike dominou as atenções na casa da equipa de futebol norte-americano Dallas Cowboys, em Arlington (Texas), onde decorreu o combate, perante mais de 72 mil espectadores, marcado para as 19h de sexta-feira (1h deste sábado, 16 de Novembro, em Lisboa). Foi também transmitido na plataforma Netflix.

Após quase 20 anos de uma ausência que se perspectivava ser definitiva — ainda que em 2020 tenha participado num combate de exibição com Roy Jones Jr., sem espectadores, devido à pandemia da covid-19 —, o ex-campeão mundial da categoria de peso mais elevada regressou para, previsivelmente, um último acto.

Tyson terminou a carreira em 2005 — ou assim foi anunciado na altura —, com um saldo de 50 vitórias, 44 das quais por KO, e seis derrotas. Duas condenações a penas de prisão, em 1992 e 1999 (a primeira vez por violação e a segunda por causa de uma agressão no trânsito), encurtaram-lhe a carreira e contribuíram decisivamente para a declaração de falência, há 21 anos.