Bagnaia vence sprint em Barcelona e adia entrega do título de MotoGP

Jorge Marín, líder do Mundial e grande favorito a sagrar-se campeão do mundo, terminou em terceiro lugar na versão curta do Grande Prémio catalão.

Vai ser preciso esperar pela prova principal, no domingo (13h), para coroar o novo campeão do mundo de motociclismo de velocidade. Neste sábado, na corrida sprint do Grande Prémio (GP) de Barcelona, Francesco Bagnaia (Ducati) impôs-se a toda a concorrência e adiou a decisão sobre a entrega do título de MotoGP.

Era uma luta entre Francesco Bagnaia (Ducati) e Jorge Martín (Ducati). O italiano conseguiu a pole position para a versão mais curta (12 voltas ao circuito da Catalunha) da última corrida do ano, com o rival a partir da quarta posição, a 0,208s do mais rápido. Para confirmar já o título, o espanhol precisava de ganhar a prova ou conseguir pelo menos mais dois pontos do que Bagnaia, mas o campeão do mundo vigente nunca vacilou.

Comandando do início ao fim, Bagnaia manteve Martín à distância, embora o líder do campeonato tenha recuperado duas posições muito rapidamente. Após um duelo com Enea Bastianini (Ducati), o madrilenho consolidou a segunda posição, mas andou quase sempre acima de um segundo de diferença para o líder, apesar de no primeiro e no terceiro sectores até mostrar mais velocidade do que o rival.

A hierarquia na frente da corrida sofreu apenas uma alteração praticamente à entrada para a última volta, quando Martín, sem querer correr riscos, se viu ultrapassado por Enea Bastianini, que terminou na segunda posição.

Contas feitas, Jorge Martín vai entrar amanhã em pista com 19 pontos de vantagem sobre Bagnaia, precisando de sete para fechar as contas a seu favor. Tal como aconteceu nos dois últimos anos, o Mundial de MotoGP decidir-se-á no último dia da temporada.