O iraniano Mohammad Rasoulof vence o Lisboa Film Festival

The Seed of the Sacred Fig era uma escolha que se previa. O acontecimento de Cannes gerou também clamor no Leffest. O filme pode ser visto de novo este domingo.

O vencedor da competição da 18.ª edição do Lisboa Film Festival, segundo um júri presidido pelo cineasta italiano Mario Martone, é The Seed of the Sacred Fig, do iraniano Mohammad Rasoulof. A cerimónia de encerramento aconteceu este sábado no cinema São Jorge, embora este domingo haja ainda um programa cheio de filmes nos vários espaços do festival, que incluem também o cinema Nimas e o Teatro Tivoli. Poderá, por exemplo, ser visto o filme vencedor: às 21h, no cinema São Jorge. O filme terá estreia comercial prevista para 2025.