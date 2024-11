Sobe para 217 o número de mortos em Valência, vítimas das cheias

O número de mortes confirmadas nas inundações na região espanhola de Valência subiu para 217, após a morte de uma pessoa num hospital, adiantaram esta sexta-feira, 15 de Novembro, as autoridades do país. No total, as cheias já provocaram 225 vítimas em Espanha.

A maioria das vítimas mortais das cheias em Espanha foi registada na Comunidade Valenciana, no Leste, onde há ainda 14 denúncias activas de desaparecimento, menos duas do que no balanço feito ao final do dia de quinta-feira.

Na região de Castela-La Mancha, numa zona vizinha da Comunidade Valenciana, morreram outras sete pessoas e há ainda uma vítima mortal na Andaluzia, no Sul do país.

Na quinta-feira, a Agência Estatal de Meteorologia de Espanha (AEMET) baixou de vermelho para laranja o alerta de mau tempo para a região de Valência, após uma madrugada de chuva forte. No mesmo dia, a Protecção Civil da Comunidade Valenciana desactivou a fase de alerta do Plano Especial de Emergência para o risco de inundações na Catalunha e o alerta para agitação marítima nas zonas costeiras.

Entretanto, à 1h da madrugada de sábado (hora local, meia-noite em Lisboa), estão apenas sob aviso amarelo (o menos grave numa escala de três) de precipitação em território continental algumas zonas da província de Huelva, na fronteira com o Algarve, até às 7h59.

Novas tempestades levaram à retirada de mais de 4000 pessoas das suas casas em Málaga, devido ao elevado risco de inundação perto do rio Guadalhorce, além de obrigarem ao encerramento de escolas e suspensão de várias ligações ferroviárias, incluindo entre Madrid e Málaga e Barcelona e Málaga.

O fenómeno extremo de precipitação de há duas semanas, denominado “gota fria” - ou depresión aislada en niveles altos (DANA), em espanhol -, provocou pelo menos 225 mortes e a destruição de casas e infra-estruturas, sobretudo em Valência, ainda a recuperar dos efeitos da tempestade.