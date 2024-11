Luís Cruz é o “Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil”

A Comissão Vitivinícola Regional Alentejana premiou o trabalho do profissional brasileiro com vinhos do Alentejo. Agora será “embaixador” no Brasil.

O brasileiro Luís Otávio Álvares Cruz venceu a 11.ª edição do concurso "Melhor Sommelier do Alentejo no Brasil", o principal mercado de exportação de vinhos desta região portuguesa, anunciou a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA).

Em comunicado, a CVRA indicou que Luís Otávio Álvares Cruz, de São Paulo, no Brasil, "foi destacado como vencedor" do título, cuja final, realizada em Évora, foi disputada por outros cinco finalistas.

Esta competição, acrescentou esta comissão vitivinícola, "elege a personalidade a quem vai ficar a responsabilidade de levar os saberes e sabores alentejanos até ao maior mercado de exportação, o Brasil".

Luís Otávio Álvares Cruz é "Head Sommelier" do restaurante Emiliano, em São Paulo, e foi também reconhecido como "Melhor Sommelier do Brasil 2023", tendo representado o Brasil no concurso mundial.

A final, realizada na histórica cidade de Évora, marcou mais uma edição de sucesso do concurso, destacando a paixão e o conhecimento sobre os vinhos do Alentejo e a forte ligação entre o Brasil e Portugal.