Utilizadores da Apple vão poder permitir às companhias aéreas o rastreio de AirTags

A Apple vai poder partilhar as localizações das AirTags com companhias aéreas para ajudar os viajantes a encontrar malas perdidas. Esta funcionalidade vai estar disponível a partir de Dezembro com a actualização iOS 18.2, acessível no iPhone XS (2018) e nas versões posteriores.

O AirTag é um pequeno dispositivo que funciona como etiqueta electrónica que se liga ao iPhone por Bluetooth. Quando próximo de um qualquer dispositivo da Apple, a etiqueta comunica à rede a respectiva localização, de forma anónima.​ A Apple não revela números, mas estima-se que existam mais de mil milhões de iPhones activos, e é esse elevado número que garante que exista sempre alguém com um iPhone no bolso ou na carteira, nomeadamente em locais com muita gente, como os aeroportos.

Para poderem rastrear as suas malas e encontrá-las, caso perdidas, os passageiros devem colocar a AirTag na bagagem, recorrer à aplicação Find My e aceder à categoria "Objectos" e, a partir daí, gerar um link que pode ser partilhado com a companhia aérea. Desta forma, a empresa conseguirá rastrear a bagagem em tempo real. Assim que o utilizador chegue perto do seu objecto, a localização deixa de ser partilhada com a companhia aérea.

Duas dezenas de companhias já aderiram à iniciativa, entre as quais a British AirWays, Iberia, Eurowings, KLM, United e Vueling. "Trabalhámos em estreita colaboração com a Apple para incorporar a Share Item Location no nosso processo de recuperação de bagagens e estamos entusiasmados para disponibilizar este recurso em breve", afirmou a companhia aérea United num comunicado publicado no site oficial da Apple.

A rede vai ser integrada no sistema de rastreamento de bagagem da SITA, uma empresa de tecnologia, que é usado por 500 companhias aéreas e 2800 aeroportos por todo o mundo. Segundo a Skycop, em 2023 o número de bagagens extraviadas foi de 36,1 milhões, contando com bagagens perdidas ou roubadas, danificadas e chegadas com atraso. 7% deste valor total diz respeito a malas perdidas.

Texto editado por Pedro Esteves