Há mais residentes em Portugal pelo quinto ano consecutivo. Imigração justifica aumento, mas também houve mais bebés

As crianças nascidas de mães de naturalidade estrangeira, residentes em Portugal, representaram quase um terço do total.

A população residente em Portugal voltou a aumentar, em 2023, pelo quinto ano consecutivo. Somos agora 10.639.726 residentes, ou seja, mais 123 mil habitantes do que em 2022 (um valor que corresponde a uma taxa de crescimento efectivo de 1,16%). Os números constam das estatísticas demográficas relativas ao ano passado, divulgadas esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). À semelhança do que já sucedia há um ano, o acréscimo populacional resulta da chegada de imigrantes ao país, que permitiu compensar o saldo natural negativo.

O número de nados-vivos também aumentou: nasceram 85.699 crianças, um acréscimo de 2,4% em relação a 2022 e, consequentemente, o índice sintético de fecundidade também subiu para os 1,44 filhos por mulher em idade fértil (1,43 em 2022). Apesar desta ligeira melhoria, o que sobressai no relatório do INE é que o saldo migratório (diferença entre os migrantes que entram e os que saem) foi positivo e atingiu um valor de 155.701 (em 2022 tinha sido de 136.144), o que permitiu esbater os efeitos do saldo natural negativo (número de óbitos superior ao de nados-vivos) de -32.596.

É assim muito à conta dos imigrantes que a população residente tem vindo a aumentar desde 2019, em contraciclo com a tendência de decréscimo populacional verificada entre 2010 e 2018.

No que respeita aos fluxos migratórios, estima-se que, em 2023, tenham entrado em Portugal 189.367 pessoas para residir por um período igual ou superior a um ano (os imigrantes permanentes), mais 13,3% do que o estimado para 2022 (167.098).

Além de 2023 ter sido o quinto ano consecutivo de aumento da população em Portugal, foi também o sétimo ano seguido em que o saldo migratório foi positivo, ou seja, em que o número de imigrantes é superior ao de emigrantes (terão saído do país mais de 33 mil pessoas, mais 8,8% do que em 2022).

Ao todo, a maioria dos vistos concedidos nos postos consulares portugueses destinaram-se a cidadãos com origem em países de língua portuguesa: Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, que no total representaram 71,1%, num total de 102.528 documentos emitidos (um acréscimo de 47,1% face ao ano anterior).

Em 2023, houve ainda 16.985 estrangeiros residentes em Portugal a adquirirem a nacionalidade portuguesa, valor inferior em 18,5% ao de 2022 (20.844). Também a aquisição de nacionalidade portuguesa por estrangeiros que não residiam em Portugal também diminuiu, de 25.385 para 24.408 em 2023. Em 2023, e à semelhança de anos anteriores, o principal motivo de aquisição da nacionalidade por residentes no estrangeiro foi ser “descendente de judeus sefarditas portugueses”, com um peso de 78,1%.

Envelhecimento da população mantém-se

Os dados do INE indicam ainda que a tendência de envelhecimento demográfico se manteve no último ano, um processo que se evidencia pela alteração do perfil das pirâmides etárias de 2015 e 2023. “O estreitamento observado na base da pirâmide etária traduz a redução do número de jovens, como resultado da baixa da natalidade”, lê-se no relatório. No sentido oposto, o alargamento no topo da pirâmide etária corresponde ao acréscimo da proporção de pessoas idosas, em consequência do aumento da esperança de vida.

No que toca à natalidade, houve uma subida no número de nados-vivos para os referidos 85.699 os bebés nascidos de mães residentes em território nacional, o que representa uma subida de 2,4% em relação a 2022. São números que permitiram que o número médio de filhos por mulher em idade fértil (que vai dos 15 aos 49 anos) tenha voltado a aumentar, atingindo 1,44 filhos por mulher em 2023. O ano de 1981 foi o último em que se observou um valor acima de 2,1 neste indicador, o limiar de substituição de gerações.

Segundo o INE, entre 2015 e 2023, a idade média das mulheres ao nascimento de um filho (independentemente da ordem de nascimento) passou de 30,9 para 31,6 anos (31,7 anos em 2022). Já a idade média ao nascimento do primeiro filho passou de 29,5 anos em 2015 para 30,2 anos em 2023 (30,3 anos em 2022).

As crianças nascidas de mães de naturalidade estrangeira, residentes em Portugal, representaram quase um terço do total (29,2%, para precisar) de nados-vivos e 70,8% dizem respeito a filhos de mães com naturalidade portuguesa.

O número de óbitos foi 118.295, menos 4,9% relativamente a 2022. A mortalidade infantil também diminuiu para 2,5 óbitos por mil nados vivos, num total de 210 óbitos infantis (menos nove face ao ano anterior).