Mais de dez mil crianças imunizadas contra o vírus sincicial respiratório num mês

A Campanha de Imunização contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) iniciou-se há um mês em Portugal continental e, neste período, foram imunizadas mais de dez mil crianças, como fez saber a Direcção-Geral da Saúde (DGS), nesta sexta-feira, em comunicado enviado às redacções. De acordo com a autoridade nacional de saúde, “a elevada aceitação e procura da imunização, associadas a limitações na distribuição de doses pelo fornecedor, têm levado a constrangimentos pontuais na administração em alguns locais”.

“No entanto, estes são prontamente resolvidos com a continuação do fornecimento”, garante a DGS na mesma nota à imprensa. A campanha de imunização destina-se aos bebés nascidos entre 1 de Agosto deste ano e 31 de Março de 2025, numa medida que se inclui no Plano de Emergência e Transformação na Saúde, apresentado no final de Maio pelo Governo. Está prevista a protecção gratuita de “cerca de 62 mil crianças”, num investimento estimado de “13,6 milhões de euros”, como a tutela já fez saber.

No comunicado desta sexta-feira, a DGS informa que a estratégia de distribuição e administração está a ser implementada por cada Unidade Local de Saúde (ULS), “de acordo com os contextos locais, em acompanhamento pela Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde” (DE-SNS).

A DGS está a monitorizar este processo, que se iniciou em 15 de Outubro, “para que todas as crianças elegíveis sejam vacinadas atempadamente, estando também prevista a convocatória activa junto dos pais das crianças incluídas nos grupos a imunizar”.

Esta imunização realiza-se em maternidades dos sectores público, privado e social, para as crianças nascidas entre 15 de Outubro de 2024 e 31 de Março de 2025; e nas instituições de saúde do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para as crianças nascidas entre 1 de Agosto de 2024 e 14 de Outubro de 2024, e crianças com factores de risco definidos.

“Com a imunização pretende-se diminuir a carga de doença associada à infecção pelo VSR em Portugal, particularmente aquela associada à doença grave e à necessidade de procura por cuidados de saúde, contribuindo para um Inverno com mais saúde”, faz ainda saber a autoridade de saúde.

O vírus sincicial respiratório é, como o próprio nome indica, um vírus que pode provocar doença respiratória em pessoas de todas as idades, mas, geralmente, todas as crianças até aos dois anos são infectadas, podendo ocorrer reinfecção em qualquer idade. Este vírus é a causa mais comum de doença das vias respiratórias inferiores até aos 12 meses de idade.

Formalmente, a autorização para a imunização equipara-se às práticas já estabelecidas em Portugal para as vacinas, requerendo, portanto, anuência do próprio ou dos pais.