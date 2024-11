Adiado o julgamento de defesa de honra de Boaventura de Sousa Santos

Advogados do sociólogo acusado de assédio sexual não prescindiram do tempo de análise da documentação da defesa das quatro mulheres que denunciaram os alegados crimes.

O julgamento do pedido de tutela de personalidade do sociólogo Boaventura de Sousa Santos para “protecção do seu bom-nome e honra” na sequência das acusações de assédio sexual e moral no Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra foi suspenso esta sexta-feira pelo Juízo Local Cível de Coimbra. A sessão ainda decorreu de manhã, mas a audiência da tarde em que se deveria chegar a uma decisão foi suspensa sem nova data.