Abusos sexuais: prolongamento do prazo é “mais um acto numa longa, atribulada e penosa cadeia de hesitações”

Nuno Caiado, subscritor da carta que impulsionou investigação dos abusos na Igreja Católica, diz que prolongamento do prazo para as vítimas é “mais um acto na atribulada e penosa cadeia de hesitações”

Como é que reage ao anúncio da Conferência Episcopal, esta semana, sobre o prolongamento do prazo para as vítimas apresentarem pedidos de compensação financeira?

Quando tomou conhecimento dos resultados intercalares dos trabalhos da Comissão Independente, a Igreja deveria ter iniciado de imediato um grande trabalho interno de preparação para enfrentar corajosamente o evidente terramoto que se adivinhava. Em vez disso, esperou pelo fim da comissão e, depois de andar meses a patinar no vácuo, cometeu um erro ainda maior: não seguiu integralmente as propostas da Comissão Independente, como estratégia de controlo interno de danos. Fez mal: teria sido mais doloroso, sim, mas teria sido obtida outra claridade sobre o tema, melhor metodologia e melhores resultados.