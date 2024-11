Marcelo quis poupar Montenegro no início como fez com Costa. Mas prazo acabou

Marcelo Rebelo de Sousa tem sido acusado de ser mais brando com o Governo de Luís Montenegro do que foi com os governantes de António Costa, mas em Belém, apurou o PÚBLICO, o entendimento é que se até agora houve um período de condescendência com o executivo da AD, também no primeiro semestre do executivo de António Costa houve uma maior dose de tolerância. Todavia, esta maior brandura face ao actual Governo, que na Presidência se explica pela necessidade de dar tempo de adaptação às exigentes funções executivas, parece já ter terminado. Sinal disso mesmo foi a declaração feita esta quinta-feira pelo Presidente da República, que, a propósito do caso do INEM, avisou que quer que sejam assacadas responsabilidades, "doa a quem doer".

