Mapeamento de “lojas de fachada” que o CDS quer encerrar entregue aos serviços de segurança

Na Rua de Santa Catarina, no Porto, chegam a ser porta sim, porta sim. São o que o presidente portuense Rui Moreira apelida de “lojas de fachada” que vendem sobretudo souvenirs; mas também podem ser pequenos minimercados, mercearias, barbearias, lojas de “bugigangas” ou acessórios para telemóveis e comunicações, como as descreve o deputado João Almeida, do CDS-PP. O partido que apoia o Governo (e Rui Moreira) vai mais longe que o presidente da Câmara do Porto: diz que “muitas destas lojas servem as máfias que as usam como plataformas rotativas de imigração ilegal” e quer que o executivo tome medidas para encerrar estas “empresas e lojas de fachada”, como recomenda num projecto de resolução entregue no Parlamento nesta semana.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt