INEM: “Doa a quem doer”, Marcelo está a deixar cair Montenegro?

O Presidente da República afirmou nesta quinta-feira que é preciso apurar os factos sobre a resposta do INEM no contexto da recente greve e eventuais responsabilidades administrativas e políticas, repetindo neste caso a expressão "doa a quem doer". Marcelo Rebelo de Sousa pede para que, "havendo apuramento de factos e havendo que também detectar responsabilidades, que sejam assumidas".

