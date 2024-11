Fim das isenções de ISP e mais apoios para catástrofes: as propostas do PAN para o OE

Consciente de que "não há um contexto favorável a grandes alterações no Orçamento do Estado" (OE) para 2025, o PAN vai ser "mais comedido" nas propostas que apresenta este ano. Mas já submeteu mais de 130 iniciativas para o ambiente, os animais ou os direitos das mulheres, que passam por acabar com as isenções de ISP ou reforçar os apoios municipais para combater catástrofes climáticas.

