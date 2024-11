Outra vez Habitação. Agora num contexto internacional

Por Portas e Janelas é um programa sobre arquitectura onde a Trienal de Arquitectura de Lisboa, o MAC/CCB Centro de Arquitectura – Garagem Sul e a Casa da Arquitectura se juntam à Rádio Antecâmara num programa semanal que coloca as principais instituições em diálogo. Durante 12 episódios, ao ritmo do programa, estas instituições trazem várias conversas e conteúdos ligados à Arquitectura e à sua prática disciplinar.

Chegados ao último episódio desta série de conversas com a instituição MAC/CCB Centro de Arquitectura – Garagem Sul, voltamo-nos agora para os exemplos internacionais na procura de algumas respostas.

De que forma estes novos modelos de actuação resultaram nas suas geografias e o que podemos implementar no nosso território? Que modelos no contexto internacional se mostram relevantes? Os problemas são comuns?

Conversas que levantam questões centrais e pertinentes para a reflexão da crise da habitação e quem sabe para acção. Começamos por conversar com a investigadora do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais do ISCTE, Joana Pestana Lages, que se debruça sobre isso mesmo e sobre os fenómenos estruturais que impactam na habitação, trazendo uma comparação internacional com Portugal. Já João Ferrão, geógrafo, parte do caso holandês para sublinhar o impacto da cultura na habitação e nas cidades.

Este novo ciclo traz consigo desafios e novos modelos para a prática. Paulo Martins Barata é bastante assertivo sobre o impacto que terão nos honorários da profissão e coloca em evidência os casos internacionais.

Susana Rato, a actual responsável pela Direcção de Projecto de Habitação da SRU, vê na legislação a causa das tipologias conservadoras, algo que se torna mais flexível por exemplo no caso espanhol.

Numa conversa também com Tiago Antero, o arquitecto valoriza o mesmo exemplo e alerta para novos modelos de concurso internacionais, mais simplificados, mais ágeis. Tiago é também bastante crítico sobre uma legislação conservadora e o impacto que esta tem nas tipologias ao fazer arquitectura.

Na palavra dos convidados oriundos das mais variadas áreas disciplinares, procurámos ao longo desta série conhecer o que nos trouxe aqui, quais os problemas e as causas, de forma a compreender melhor o problema da crise de acesso e, precisamente, trazer esta necessidade de dialogar e perspectivar desígnios para o futuro.

Locução: Carla Lopes

Edição: Soraia Fernandes, Maria João Jorge e Pedro Campos Costa

Técnico: Miguel Serrão

Música: Ricardo Jacinto

Apoio: DGARTES