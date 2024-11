Dispensa de medicamentos em proximidade: uma questão de justiça social

Num artigo recentemente publicado no jornal PÚBLICO, o professor Julian Perelman questiona a ‘’estranha’’ prioridade para a saúde de expandir a dispensa de medicamentos hospitalares às farmácias comunitárias.

Esta medida já havia sido prevista pelo anterior executivo, não sendo propriamente uma novidade para o futuro da saúde, pelo que se estranha que suscite perplexidade.

Eis porque nós, representantes das associações de pessoas que vivem com doença, consideramos que esta é, sem dúvida alguma, uma medida justa e necessária, que até já peca por tardia, uma vez que tem impactado a qualidade de vida de muitos cidadãos com doença crónica, seus cuidadores e familiares.

São vários os exemplos internacionais de sucesso no âmbito da implementação destes programas de dispensa de medicamentos hospitalares em farmácias de proximidade. Na Alemanha e na Austrália, por exemplo, medicamentos para tratamentos antirretrovirais ou hepatites virais estão acessíveis fora do contexto hospitalar desde antes da pandemia. O Canadá, por sua vez, permite a dispensa comunitária de medicação oncológica oral, e na Bélgica as pessoas com doenças podem obter medicamentos imunossupressores localmente.

Já em Portugal, projetos-piloto como o TARV (dispensa de terapêutica antirretroviral) e o Farma2Care mostraram ganhos claros em conveniência, adesão ao tratamento e qualidade de vida dos doentes que deles beneficiaram. Já com a Operação Luz Verde, implementada durante a pandemia, observou-se uma significativa melhoria na experiência do utente e na sua acessibilidade ao tratamento. Todas estas iniciativas deixaram claro o impacto positivo da dispensa em proximidade tanto para os doentes, como para o sistema de saúde: reduz-se o tempo e o custo das deslocações, bem como a pressão sobre os hospitais.

Em 2023, um estudo a nível nacional publicado numa importante revista internacional indexada demonstrou que, ao transferir a dispensa de medicamentos hospitalares para as farmácias comunitárias houve uma adesão ainda maior ao tratamento e um aumento expressivo na satisfação dos doentes em relação ao atendimento. Cerca de 91% dos participantes prefeririam continuar a levantar os medicamentos hospitalares de que necessitavam na farmácia comunitária em vez de no hospital, mesmo após a pandemia da covid-19. Além de reforçar a adesão ao tratamento, esta medida gerou poupanças anuais consideráveis para o doente e para a sociedade – cerca de 260€ por pessoa –, refletindo-se em menores custos com transporte e absentismo laboral para os doentes crónicos.

Já um estudo da Universidade Nova-IMS apontava que os custos anuais para doentes que precisam de se deslocar a hospitais para obter a sua medicação chegam a 185 milhões de euros, e que os gastos individuais alcançam, em média, 14,30€ por viagem e um tempo médio de deslocação de mais de cinco horas.

Com efeito, quem vive a mais de 100 quilómetros de distância de um hospital não deveria ter de deslocar-se frequentemente, em táxi ou viatura própria (porque nem sempre há transporte públicos disponíveis), só para ir buscar a sua medicação habitual ao hospital, ausentando-se do trabalho ou deixando de cuidar do seu familiar. Para além do mais, há custos económicos associados a esta deslocação.

A criação de um regime permanente para a dispensa de medicamentos em proximidade é mais do que uma medida necessária – é uma resposta alinhada com as exigências de associações de pessoas que vivem com doença, que há muito defendem o acesso equitativo e próximo a estes medicamentos para todos os cidadãos, independentemente do local onde vivem.

Os tempos que temos vivido demonstram-nos que certas medidas ditas excecionais se afiguraram adequadas a dar resposta a situações já existentes: esta foi uma delas. Com a dispensa de medicamentos hospitalares em proximidade, o Governo estima beneficiar cerca de 200 mil pessoas e, para muitos doentes, especialmente aqueles que residem em áreas rurais ou afastadas dos centros hospitalares, isto representa uma melhoria significativa na sua qualidade de vida.

O novo modelo entra em vigor em janeiro de 2025 e será, pois, decisivo para um sistema de saúde mais justo, equitativo e centrado no cidadão, promovendo não só a melhoria da qualidade de vida de quem enfrenta a doença, mas contribuindo ainda para um sistema mais eficiente e sustentável. Mais do que uma comodidade, é uma questão de justiça para milhares de doentes crónicos, garantindo-lhes o direito ao tratamento de que necessitam sem o fardo da distância e dos custos associados.

Voltar ao modelo tradicional de dispensa seria, por isso, ignorar as dificuldades que essas pessoas enfrentam diariamente. E regredir no acesso aos cuidados e tratamentos de saúde.

