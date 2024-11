Final de semana de outono: coloque o casaco e vá ao museu, a um show ou a um encontro de literatura

Qual é a boa do finde? O PÚBLICO Brasil preparou um roteiro para este fim de semana típico de outono, com temperaturas um pouco mais baixas, após o veranico de São Martinho, e com chuva também.

Em Lisboa, a mínima prevista é de 14º graus, no Porto, de 13º, e em Braga, de 10°. Já na Serra da Estrela, a neve chegou. Com agasalhos e calçados apropriados, é possível sair de casa confortavelmente para enfrentar os dias mais frios.

Para os que planejam viajar para a Serra da Estrela, tomem todas as medidas preventivas, inclusive, com o uso de correntes nos pneus dos carros. Levar os equipamentos adequados é fundamental para prevenir acidentes.

Observem com atenção todas as recomendações das autoridades, e é importante ficar de olho na previsão do tempo, pois vivemos uma era de intensas mudanças climáticas.

A tempestade Dana — Depressão Atmosféricas em Níveis Altos ou Gota Fria —, que causou os alagamentos em Valência, na Espanha, está sobre Portugal e chegou a Málaga.

O musical Raul Fora da Lei, a história de Raul Seixas, com o ator Roberto Bomtempo e banda tem apresentação única nessa sexta-feira, no Nirvana Studios, em Lisboa. A peça está celebrando 25 anos desde a primeira exibição, em 1999. O cantor imortalizou versos como "eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, do que ter aquela opinião formada sobre tudo" e muito mais.

O programa musical de fim de semana tem ainda a cantora brasileira Karla da Silva, que está lançando o disco Sotak, com músicas de autoria dela. "Nesse novo disco, o mais importante que trago é o samba como língua mãe, com toda a diversidade de sotaques, que conversam com a lusofonia", diz ela, que se apresenta no B.O.T.A Anjos, no domingo.

Um programa mais protegido das instabilidades climáticas é visitar o CCB — Centro Cultural Belém, há mais de 30 anos, uma grande atração aos domingos, com entrada gratuita até às 14h para cidadãos portugueses, europeus ou com título de residência em Portugal, Europa ou Suíça. Além do CCB, Belém permite uma caminhada à beira do rio Tejo ou na praça do império.

O Festival Utopia em Braga larga nessa sexta-feira e tem uma ampla programação até dia 24 de novembro. O evento é uma celebração ao livro, objeto simples, cujas características técnicas pouco se alteraram nas últimas centenas de anos, presente em todas as artes, ramos científicos e do saber. A programação será composta por conversas, espetáculos, workshops, oficinas e várias outras atividades ao longo de 10 dias, com mais de 100 convidados.

No teatro, o ator e humorista Gregório Duvivier inicia a temporada do espetáculo O Céu da Língua, em que faz uma homenagem à língua portuguesa. Para os assinantes do PÚBLICO, não percam a coluna de Miguel Esteves Cardoso, em que celebra um Viva Gregório Duvivier! Para assinantes e não assinantes, Jair Rattner entrevistou o artista para o PÚBLICO Brasil.

O Teatro de Vila Real promove a estreia do espetáculo luso-brasileiro Identidades, com Lívia Nestrovcki, Fred Ferreira e Oniros Ensemble, que promete uma celebração da diversidade estética e musical, sem uma temática única, mas com uma abordagem poética, que proporciona uma experiência única para o público. O projeto foi concebido pelo grupo Oniros Ensemble de música contemporânea, com canções originais para partilhar o palco com a dupla brasileira Lívia (voz) e Fred (guitarra).

No cardápio, tem ainda o lançamento do livro Theasthai: o poder de não ver, de Cintya Floriani Hartmann. O que pode a diferença da cegueira oferecer a processos de criação e inovação? As respostas podem estar na conversa entre a autora, o neurocientista Hélder Bértolo e os artistas Aliu Baio e Inês Gonçalves. No sábado, na Escola do Largo, Largo do Chiado.

Sexta-feira, 15 de novembro

A partir de hoje, está no ar o videoclipe da música Ahmed, uma das faixas de Barbarizando Geral, novo álbum do cantor, compositor e violonista Fred Martins, em parceria com o percussionista Marcos Suzano. Trata-se de um samba-de-breque, uma sátira bem-humorada que aborda o episódio que circulou por tempos e se percebeu, desde cedo, ser uma fake news, que afirmava que Chico Buarque não seria autor dos seus temas e que compraria suas músicas de um compositor chamado Ahmed.

A canção conta com letra de Roberto Bozzetti, musicada por Fred Martins, com a participação especial do grupo MPB-4. O videoclipe pode ser visto no canal do YouTube de Fred Martins.

Gregório Duvivier tem na língua portuguesa não somente uma pátria, mas uma obsessão. Ou, como dizem os jovens, um hiperfoco. Afinal, a palavra é uma fonte inesgotável de humor, desde os primórdios. Daí o espetáculo o Céu da Língua, que está em cartaz no Teatro Aberto, até o dia 1º de dezembro, quinta a sábado, sempre às 21h, e, aos domingos, com início às 18h. Após a temporada em Lisboa, segue para o Teatro Sá da Bandeira. no Porto, com apenas duas apresentações, em 2 e 3 de dezembro.

O Musical Raul Fora da Lei com Roberto Bomtempo promete ser uma grande celebração ao maluco beleza, com apresentação única em Oeiras. Pela primeira vez em Portugal, celebra os 25 desde a primeira exibição em Ouro Preto, no Brasil, com público total de mais 300 mil pessoas.

No musical, Bomtempo canta a obra de Raul Seixas acompanhado de banda com Marco de Vita (teclado e voz), Daniel Lopes (guitarra e voz), Lucas Duque (bateria), Ludmilla Guimarães (vocais) e Matheus Montenegro (baixo). No Cabaré Circus do Nirvana Studios, em Oeiras. Previsto para as 21h. Abertura de portas às 20h. Ingressos no ticketline.

Sábado, 16 de novembro

Lançamento do livro Theasthai: o poder de não ver, da pesquisadora Cintya Floriani Hartmann, fruto de sua pesquisa de doutorado que foi iniciada a partir do acompanhamento de um grupo de voluntários cegos, que se converteram no grupo de pesquisa Olhar Ativo, na plateia de teatros.

Nesse trabalho, Cintya deixou o corpo perceber e não ser mobilizado pelo que vê, entre muitas outras conclusões. Às 15h30, na Escola do Largo, Largo do Chiado. A entrada para o evento é uma experiência imersiva pela porta ao lado da Igreja da Encarnação.

Em Vila Real, tem apresentação única do show luso-brasileiro Identidades, com Lívia Nestrovcki, Fred Ferreira e Oniros Ensemble, no Teatro de Vila Real. Às 21h30, no Grande Auditório do Teatro de Vila Real. Espetáculo de música contemporânea com composições inéditas e textos de Clarice Lispector, José Saramago, entre muitos outros. Os bilhetes estão à venda na Ticketline e na bilheteria do teatro

Domingo, 17 de novembro

O Centro Cultural Belém, além das exposições temporárias, conta com a coleção Berardo, que reúne um conjunto de obras notáveis de alguns dos grandes mestres como Pablo Picasso, Modigliani, Marcel Duchamp, Piet Mondrian, Salvador Dali, Jackson Pollock, Maria Helena Vieira da Silva, Andy Warhol e muito mais. Com mais de 1000 obras que permitem uma visão das artes plásticas de todo o século XX e início do XXI. Aos domingos, a entrada é gratuita para cidadãos ou residentes em Portugal, União Europeia ou na Suíça.

Em Braga, no Festival Utopia, a literatura vem acompanhada de shows e muitas conversas. No meio da vasta programação, tem uma roda de conversa com Afonso Borges, idealizador do Sempre um Papo. O gestor cultural sobe ao palco no Auditório Espaço Vita, às 16h, para mediar o encontro entre a escritora brasileira Alien Bei e as autoras portuguesas Madalena Sá Fernandes e Maria Francisca Gama. Confira a programação aqui.

A carioca Karla da Silva, definida pela imprensa francesa como a "nova rainha do samba", lança seu novo disco, Sotak, no B.O.T.A. Anjos. São canções autoriais, cheias de memórias, e que contam um pouco da experiência dela de ser imigrante em Portugal. A artista, com sua obra, quer construir pontes e destruir os muros do preconceito. Às 21h, Largo Santa Bárbara, 3D, Lisboa.​

Segunda-feira, 18 de novembro

Extrapolando o final de semana, a sugestão é o filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, dirigido por Bruno Barreto, na Cinemateca Portuguesa, às 16h30. Com Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça. Imenso sucesso no Brasil e internacional, a adaptação do romance homônimo de Jorge Amado lançou a atriz brasileira para o mundo. A história trata da bigamia de uma mulher, que vive com o marido bem-comportado e com o fantasma do irreverente e falecido primeiro esposo. Mostra Isso é Brasil: 60 anos da L. C. Barreto Produções.