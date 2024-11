A partir de 9 de Dezembro, os Países Baixos passam a ser o mais recente Estado do Espaço Schengen a introduzir controlos extraordinários de fronteiras dentro dos países que aderem ao acordo, introduzindo fronteiras terrestres com a Bélgica e o Luxemburgo. O anúncio foi feito pela ministra do Asilo e da Imigração, Marjolein Faber, parte da ala do Governo ligada ao Partido para a Liberdade (PVV), partido da direita radical neerlandesa.

