Nora de Donald Trump pode substituir Marco Rubio como senadora da Florida

Pelo menos três senadores do Partido Republicano, incluindo um dos três que concorreram a líder do Senado dos Estados Unidos, na quarta-feira, apoiam a nomeação de Lara Trump, nora do Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, como senadora da Florida. A hipótese surgiu depois de Marco Rubio ter sido escolhido por Trump para liderar o Departamento de Estado norte-americano.

A saída de Rubio do Senado para a liderança da política externa dos EUA deixa em aberto um dos dois lugares da Florida na câmara alta do Congresso norte-americano. Para preencher o lugar de Rubio nos dois anos que faltam até ao fim do mandato, em Janeiro de 2027, o governador da Florida, o republicano Ron DeSantis, tem total liberdade para nomear um substituto.

Na quinta-feira, o outro senador da Florida, Rick Scott, também do Partido Republicano, disse nas redes sociais que Lara Trump seria "uma grande representante dos cidadãos da Florida", depois de ter feito um comentário no mesmo sentido ao site Axios.

A nomeação de Lara Trump para o lugar deixado vago por Rubio já foi também apoiada pela senadora Katie Britt, do Alabama, e pela congressista Anna Paulina Luna, da Florida.

"Lara Trump tem de ser nomeada para substituir Marco Rubio", disse Luna, fervorosa apoiante de Donald Trump, na rede social X. "Ela vai manter o lugar e evitar uma eleição primária complicada na Florida."

Se vier a ser nomeada, Lara Trump vai ficar no lugar de Rubio até Janeiro de 2027. Antes disso, em Novembro de 2026, terá de ir a eleições se quiser conquistar um novo mandato de seis anos, pelo que terá, também, de enfrentar adversários internos republicanos para ser a nomeada do partido às eleições gerais.

A própria Lara Trump já mostrou interesse no cargo. Na quinta-feira, em declarações no canal Fox News, a nora do Presidente eleito dos EUA disse que "adoraria servir o povo da Florida".

"Ainda não falei com o governador DeSantis, por isso é preciso esperar", disse Lara Trump.

Não é certo que Ron DeSantis — um republicano que enfrentou Trump nas eleições primárias do Partido Republicano, este ano, e que já teve com ele uma relação mais próxima do que aquela que tem hoje — venha a escolher Lara Trump para o lugar, mas a pressão que começa a surgir no Congresso com vista a esse desfecho dificilmente poderá ser ignorada.

Scott, o senador que veio a público apoiar a nomeação da nora de Trump, era o candidato preferido do Presidente eleito dos EUA na eleição para a liderança do Partido Republicano no Senado, que decorreu na quarta-feira. O vencedor dessa eleição — por voto secreto —, John Thune, criticou Trump na sequência da invasão do Capitólio, e Scott concorreu com a promessa de cumprir todas as instruções do próximo Presidente dos EUA.

Se a onda de apoio a Lara Trump continuar a crescer nas bancadas republicanas no Congresso, o governador da Florida poderá ver-se forçado a nomeá-la, ou correrá o risco de ser alvo da fúria do eleitorado mais fiel a Donald Trump.

Lara Trump, de 42 anos, é casada com Eric Trump. Antiga produtora de televisão e comentadora política na Fox News, foi indicada por Trump para a co-liderança da direcção nacional do Partido Republicano em Março passado, com a função de gerir a angariação de fundos de campanha do então candidato republicano.