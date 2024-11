Liderança do Partido Social-Democrata apoia Scholz, mas não evita discussão

A liderança do Partido Social-Democrata (SPD) tem dito e repetido: Scholz é quem deve ser candidato a chanceler. Mas o próprio líder da bancada parlamentar do partido, Rolf Mützenich, admitiu que há um certo barulho de fundo de quem preferiria ver outra pessoa. Não é, acrescentou, o seu caso: Mützenich está “totalmente convencido” de que Scholz é o melhor candidato. Os dois líderes do partido, Lars Klingbeil e Saskia Esken, também foram rápidos a apoiar Scholz. “Este vai ser um confronto entre Olaf Scholz e Friedrich Merz”, declarou Klingbeil num vídeo no Instagram. No podcast Playbook Berlin do Politico, a outra co-líder, Saskia Esken, foi questionada sobre se o ministro da Defesa, Boris Pistorius, não seria um candidato melhor, mas respondeu de forma evasiva, dizendo que até o próprio Pistorius já declarou que Scholz deve ser o candidato.

Pistorius falou sobre essa questão na segunda-feira, no que parece ter sido já há muito tempo: “Temos um chanceler, e ele é o candidato a chanceler designado”, disse Pistorius num evento organizado pelo diário Süddeutsche Zeitung. “Não vejo ninguém no partido que queira mudar isso.”

Mas tem havido vozes a querer, de facto, mudar isso. Por exemplo dois deputados de Hamburgo (a cidade-estado que Scholz governou anteriormente), Markus Schreiber e Tim Stoberock, escreveram no Instagram um apelo para que o partido considere Pistorius, o político mais popular do país, como candidato a chanceler, já que este “aumentaria significativamente as nossas hipóteses de sermos o partido mais forte, ou pelo menos termos um resultado significativamente melhor”.

Uma sondagem poderá apoiar esta ideia: um inquérito da Forsa para a RTL e n-tv mostra que num duelo Merz/Scholz 32% prefeririam o líder da oposição e 16% o actual chanceler, mas se o confronto fosse com Pistorius, o actual ministro da Defesa receberia 39% das intenções de voto e 25% o líder da oposição.

O especialista em sondagens Klaus-Peter Schöppner disse à revista Focus que o SPD não tem hipóteses com Scholz, pois o actual chanceler “não irá conseguir ganhar muito do eleitorado indeciso, nem o mobilizar”.

Mas os sociais-democratas podem lembrar-se do exemplo de um candidato que gerou entusiasmo no início de uma campanha – Martin Schulz em 2017 –, chegando a ultrapassar a CDU de Merkel nas sondagens, para acabar com 20,5%, na altura o valor mais baixo da sua história desde a II Guerra Mundial.

Por outro lado, há quem possa recuar mais e lembrar o precedente das últimas eleições antecipadas, em que o então chanceler Gerhard Schröder estava com uma enorme desvantagem nas sondagens, mas acabou a noite eleitoral a apenas um ponto percentual dos 35,2% de Angela Merkel.

O SPD tem neste momento 16% de intenções de voto, atrás dos 33% da CDU/CSU e 17% da Alternativa para a Alemanha (AfD).