Camponeses protestam pelas terras que o gás natural lhes tirou em Cabo Delgado

Se o medo tem imperado até aqui, nos últimos dias, esse medo deu lugar ao protesto: centenas de pessoas manifestaram-se junto à cerca do projecto Mozambique LNG, o consórcio liderado pela petrolífera francesa TotalEnergies na península de Afungi, província de Cabo Delgado, no extremo norte de Moçambique. O seu objectivo, exigir aos representantes do consórcio que cumpram com a palavra dada e os indemnizem pelas terras expropriadas para instalar o complexo de produção de gás natural liquefeito.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt