Bernardo Pires de Lima entra na equipa de António Costa como conselheiro político

O investigador do IPRI e conselheiro político do Presidente da República foi desafiado a trazer uma “dose de criatividade” à análise, mensagem e acção do presidente do Conselho Europeu.

O investigador do Instituto Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa Bernardo Pires de Lima vai deixar o Palácio de Belém, em Lisboa, e mudar-se para o edifício Europa, em Bruxelas, onde assumirá funções como conselheiro político e “speechwriter” do próximo presidente do Conselho Europeu, António Costa, a partir de 1 de Dezembro.

Contactado pelo PÚBLICO, o conselheiro político do Presidente da República, que também é analista de política internacional da RTP, confirmou que vai iniciar um novo ciclo profissional ao fim de 20 anos, e deu conta do seu “entusiasmo”, “motivação” e “foco no grande desafio do momento europeu” que o espera em Bruxelas.

Bernardo Pires de Lima junta-se ao “núcleo duro” português que acompanhará Costa nas suas novas funções em Bruxelas: Pedro Lourtie, que era o representante permanente de Portugal junto da União Europeu, será o chefe de gabinete do presidente do Conselho Europeu, David Oppenheimer, que era o conselheiro diplomático de António Costa quando este se demitiu do cargo de primeiro-ministro, será o chefe de gabinete adjunto.

Os dois chefes de gabinete terão responsabilidades acrescidas como “sherpas” (enviados) do presidente do Conselho Europeu junto do G7 e do G20 (Pedro Lourtie) e dos 27 Estados-membros da União Europeia (David Oppenheimer).

Já Bernardo Pires de Lima terá como missão a análise e o aconselhamento político do presidente do Conselho Europeu numa “transversalidade de áreas políticas”. Além de partilhar responsabilidades como “speechwriter”, o académico português foi encarregado de fazer um acompanhamento mais próximo do trabalho do universo dos think tanks e das universidades, para poder antecipar a discussão dos temas que vão evoluindo no debate público.

O convite – e desafio – que lhe foi dirigido consiste em trazer uma “dose de criatividade” analítica, mas também de mensagem e de acção política ao cargo. Pires de Lima manifestou a sua confiança no “grande potencial que António Costa terá no desempenho de um cargo também por potenciar”.