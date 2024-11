Roupeiros em Beja vão disponibilizar e recolher roupa quente para carenciados

A campanha solidária, que começa na segunda-feira e se prolonga até ao dia 22, consiste na colocação de um roupeiro no Jardim do Bacalhau e de um outro na Igreja da Misericórdia.

Dois roupeiros vão estar de portas abertas, durante a próxima semana, em Beja, para disponibilizar aos mais carenciados "algumas centenas de quilos de roupa" de Inverno e também recolher peças de vestuário de quem queira doar.

A iniciativa, afirmou à agência Lusa Francisca Guerreiro, coordenadora do gabinete de acção social da Santa Casa da Misericórdia de Beja (SCMB), visa dar resposta ao aumento da procura de roupa junto da instituição. "Faz muito frio em Beja e notamos que temos cada vez mais pessoas a precisar, principalmente os cidadãos estrangeiros que vêm à procura de novas oportunidades no Alentejo e trabalham no campo", adiantou.

Intitulada "Roupeiro Solidário - Veste e Partilha", a campanha solidária, que começa na segunda-feira e que se prolonga até ao dia 22, consiste na colocação de um roupeiro no Jardim do Bacalhau e de um outro na Igreja da Misericórdia. Segundo a responsável da SCMB, no seu interior haverá roupa de inverno para homem, mulher e criança, como blusas, casacos, calças ou cachecóis, e também mantas e calçado, que podem ser levados por quem precisa.

Assinalando que a instituição tem "algumas centenas de quilos de roupa", Francisca Guerreiro referiu que "esta quantidade vai dar para abastecer diariamente os roupeiros durante a semana toda, se calhar até mais do que uma vez por dia". Contudo, a instituição apela também à comunidade para doar roupa que está fora de uso, mas em bom estado. Os interessados apenas precisam de deixar as peças num dos dois roupeiros.

De acordo com a coordenadora, a campanha foi pensada para apoiar a comunidade de "uma forma que garanta o anonimato", pois "qualquer pessoa poderá dirigir-se aos roupeiros e ninguém vai perceber se vai deixar roupa ou buscar".

Uma parte da roupa que vai ser disponibilizada resulta de doações feitas ao longo do ano à instituição e outra parte é nova, proveniente de uma loja que fechou e que foi oferecida pelo Banco Alimentar Contra a Fome.