Chuva intensa provoca inundações na cidade de Olhão

A forte precipitação inundou várias vias públicas em Olhão, no distrito de Faro. Não há danos pessoais a registar.

Várias artérias da cidade de Olhão, no distrito de Faro, ficaram esta sexta-feira alagadas devido à chuva intensa que caiu ao final da manhã com maior incidência no sotavento (este) algarvio, disse fonte da Protecção Civil.

Segundo disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Emergência e Protecção Civil do Algarve, a chuva intensa inundou várias vias públicas naquela cidade do distrito de Faro, sem causar danos pessoais.

"Entre as 00h00 e as 11h30 foram registadas sete ocorrências na região, mas sem gravidade e, ao final da manhã, num curto espaço de tempo, houve diversas inundações localizadas na cidade de Olhão", referiu.

Segundo a fonte, as zonas afectadas são pontos baixos onde ocorre habitualmente grande concentração de água quando chove com intensidade num curto espaço de tempo.

Um dos locais inundados é um túnel situado sob a linha férrea, numa das principais avenidas da cidade.

"Para já não temos registo do corte de estradas nem de situações mais graves", concluiu a fonte da Protecção Civil.

Em Faro, há registo de uma queda de árvore e, também no sotavento, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, no concelho de Tavira, houve pequenas inundações.