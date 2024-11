Assembleia Municipal de Lisboa acolheu reunião de extrema-direita, mas diz-se enganada

Segundo congresso do grupo ultranacionalista Reconquista contou com assumidos racistas e neonazis europeus. Presidente da assembleia terá sido ludibriada por alguém que se dizia do Chega.

A Assembleia Municipal de Lisboa acolheu, no seu edifício-sede, no dia 2 de Novembro, situado na Avenida de Roma, o II Congresso do grupo de extrema-direita Reconquista, que defende a expulsão de imigrantes e contesta os direitos das mulheres e da comunidade LGBTQ+. A realização do encontro, noticiado pelo semanário Expresso na sua edição desta sexta-feira, foi confirmada ao mesmo jornal pela presidente daquele órgão autárquico, Rosário Farmhouse (PS), que, no entanto, diz ter sido enganada.

A requisição da sala teria, afinal, sido feita pela Juventude do Chega, diz Farmhouse. Mas esta organização alega também ter sido ludibriada. “Não temos nada a ver com isso. Foi um abuso”, diz ao PÚBLICO um dirigente da juventude do partido, demarcando-se do evento que terá sido vigiado, de forma discreta, pela Unidade Nacional de Contraterrorismo da Polícia Judiciária e pelo Serviço de Informações de Segurança (SIS), segundo o Expresso. Na manhã desta sexta-feira, o Bloco de Esquerda já veio exigir explicações sobre o sucedido.

Aquele encontro, realizado numa tarde de sábado após o feriado de Todos-os-Santos, havia sido anunciado no site da organização como “o maior evento nacionalista que Portugal já viu”. À reunião, que ocorreu com uma cenografia evocando o Estado Novo, compareceram as figuras mais destacadas do grupo extremista fundado no ano passado, tais como o seu presidente, Afonso Gonçalves, o jornalista Sérgio Tavares e os “comentadores políticos” Francisco Araújo e João Antunes. Servindo como chamariz para o evento, nela participaram também quatro oradores internacionais frequentemente associados a ideias racistas, fascistas e neonazis.

Entre eles estavam o inglês Steve Laws, apresentado como “activista identitário”. Autodenominado “caçador de migrantes”, Laws é frequentemente visto no seu canal de YouTube ou manifestações a proferir impropérios contra requerentes de asilo e imigrantes. “Queremos milhões deles deportados”, tem dito. Ao congresso também foi o irlandês Keith Woods, apresentado como “intelectual e activista nacionalista” e que é frequentemente apontado como próximos dos ideais do grupo racista norte-americano Ku Klux Klan.

Outro dos participantes foi o belga Dries van Langenhove, membro do movimento de extrema-direita flamengo Schild & Vrienden, simpatizante da ideologia nazi e negacionista do Holocausto. No encontro foi apenas apresentado como “activista político e ex-deputado”. Thierry Baudet, fundador do partido neerlandês FVD e propagador de teorias da conspiração.

Com tal elenco, não surpreende quais tenham sido os motivos orientadores do segundo congresso do Reconquista. “Neste momento crucial para a civilização europeia, onde as tradições, os valores, e a própria existência dos povos europeus enfrentam desafios sem precedentes, juntamo-nos a algumas das vozes mais influentes de Portugal e da Europa, pensadores, líderes e visionários que partilham uma mensagem poderosa e transformadora”, anunciaram os organizadores do encontro no site do mesmo. “Juntos, inspiraremos uma nova geração de patriotas a lutar pelo renascimento e continuação da nossa civilização”, prometiam.

Este programa terá escapado por completo aos serviços da Assembleia Municipal de Lisboa, cuja sala principal onde se realizam as sessões plenárias, situada no antigo Cinema Roma, costuma ser alugada a várias entidades. O PÚBLICO tem tentado, ao longo desta manhã, contactar os serviços e a presidência daquele órgão autárquico, mas sem sucesso. Mas a sua presidente, Rosário Farmhouse, disse ao semanário Expresso que o pedido para a cedência do espaço, feito por email, nada deixava transparecer sobre o que se viria ali a passar a 2 de Novembro. O referido pedido terá sido endereçado por uma mulher, supostamente em nome do “colectivo de jovens (partido Chega)”. E nele se requisitava a sala mais nobre da assembleia municipal para “uma conferência sobre a relação entre modernidade e colectivismo e seus efeitos na sociedade portuguesa”.

Ainda de acordo com a informação avançada pelo Expresso, e segundo a informação prestada por Rosário Farmhouse, no mesmo pedido referia-se que no evento haveria lugar a um “conjunto de discursos sobre a actualidade, a imprensa e a sociedade e cultura europeias. Discurso realizado por figuras de relevo do cenário nacional e internacional.” Tudo visto, nada que levasse os serviços da assembleia a desconfiarem das intenções dos organizadores. Razão pela qual a presidente da assembleia autorizou, por despacho datado de 24 de Outubro, a realização do que era visto como “evento cultural”.

Contactada a Juventude do Chega, esta descarta qualquer ligação ao sucedido. “Fomos apanhados de surpresa. Ficámos a saber disto por vocês. Não temos nada a ver com isso. Foi, claramente, um abuso. O pedido não foi feito por ninguém do Chega”, assegura ao PÚBLICO Rui Cardoso, da direcção nacional daquela estrutura.

Fonte da Assembleia Municipal de Lisboa diz ao PÚBLICO que, não havendo nada de irregular ou que levante suspeitas, todos os pedido feitos para cedência da sala são aceites. “Se vier de alguém do Chega, temos de autorizar, pois é um partido representado na assembleia, da mesma forma como autorizámos já encontros promovidos pelo Bloco de Esquerda”, diz.

Na manhã desta sexta-feira, o grupo do Bloco de Esquerda na assembleia municipal veio exigir, através de um requerimento dirigido a Rosário Farmhouse, explicações formais sobre o que realmente se passou a 2 de Novembro. Em comunicado, a deputada municipal Leonor Rosa lembra que este foi “um congresso de um grupo de extrema-direita racista, supremacista branco, homofóbico, misógino, que veicula uma política de ódio contra imigrantes e contra pessoas racializadas, que veicula até ideias que as mulheres não deveriam ter direito ao voto, que são inferiores aos homens”.