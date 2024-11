Onze carros danificados na Amadora na sequência de explosão

Foram 11 as viaturas que ficaram danificadas na sequência de uma explosão que ocorreu na madrugada desta sexta-feira na Praceta José Magro, no Casal de São Brás, Amadora. A explosão deu origem a um incêndio que destruiu por completo três destes carros, ficando os restantes oito com danos significativos. Ainda não são conhecidas as causas do incidente e as origens são pouco claras.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária (PJ) de modo a apurar as circunstâncias em que decorreu o incidente, segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP. Tendo estado presente no local, a PJ recolheu evidências e já está a investigar.

O alerta foi dado às 04h21 da madrugada desta sexta-feira, diz ao PÚBLICO o Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP). Além destas duas forças policiais, também estiveram presentes bombeiros, para extinguir o incêndio que deflagrava na zona de estacionamento.