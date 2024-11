O riso de um cliente fazia com que Lenore Lindsey se lembrasse do seu irmão. Agora, percebe a razão.

Pelo menos uma vez por semana, Vamarr Hunter passava pela padaria Give Me Some Sugah, em Chicago, para tomar o pequeno-almoço ou comer um doce — normalmente uma fatia de bolo limão ou uma bolacha de chocolate. O espaço era acolhedor, e ele gostava de conversar com a proprietária quando aquela estava atrás do balcão.