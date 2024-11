Príncipe Harry avança contra grupo de media de Murdoch; outros chegam a acordo

O filho de Carlos está a processar o editor do Sun e do extinto News of the World no Tribunal Superior de Londres, alegando que a NGN obteve ilegalmente informações privadas sobre ele de 1996 a 2011.

O príncipe Harry não tem intenção de desistir do processo contra o News Group Newspapers (NGN), de Rupert Murdoch, por alegadas actividades ilegais de jornalistas e investigadores privados, apesar de dezenas de outros terem resolvido os seus casos, esclareceu o seu advogado nesta sexta-feira.

O filho mais novo do rei Carlos está a processar o editor do Sun e do extinto News of the World no Tribunal Superior de Londres, alegando que a NGN obteve ilegalmente informações privadas sobre ele de 1996 a 2011.

O caso de Harry era um dos cerca de 40 processos contra a NGN, mas todos, excepto um outro litigante — Tom Watson, antigo vice-líder do actual Partido Trabalhista britânico —, já chegaram a acordo, disse o advogado de Harry, David Sherborne, ao tribunal.

Entre os que concordaram em chegar a acordo estão a Spice Girl Melanie Brown, o antigo executivo da BBC Alan Yentob, o actor de A Guerra dos Tronos Alfie Allen e Ted Beckham, pai do ex-futebolista David Beckham.

O julgamento deverá ter início em Janeiro, embora Sherborne tenha dito anteriormente que era provável que os queixosos fossem forçados a chegar a acordo, pois poderiam ficar com enormes encargos legais se rejeitassem uma proposta, mesmo que ganhassem no julgamento.

Sherborne fez estas observações depois de o actor britânico Hugh Grant ter, com relutância, chegado a acordo sobre o seu caso em Abril.

A NGN pagou centenas de milhões de euros às vítimas de pirataria telefónica e de outras recolhas ilegais de informação por parte do News of the World e resolveu queixas apresentadas por mais de 1300 celebridades, políticos, figuras desportivas bem conhecidas e pessoas comuns que estavam ligadas a eles ou a grandes eventos.

A equipa jurídica de Harry disse anteriormente que o seu irmão mais velho e herdeiro do trono, o príncipe William, resolveu um caso contra a NGN, em 2020.

A editora sempre rejeitou as alegações de qualquer irregularidade por parte do pessoal do Sun, embora tenha pago indemnizações para resolver casos que envolviam queixas contra os jornalistas do tablóide.

Harry decidiu actuar contra os tablóides ainda em 2019, meses antes de ter anunciado que estava de partida do Reino Unido, com a mulher, Meghan, e o filho, Archie. Na época, o príncipe interpôs uma acção contra os proprietários dos jornais britânicos The Sun e The Daily Mirror, por terem acedido ilegalmente ao seu telemóvel. No caso do Mirror, o duque de Sussex saiu vencedor, com o tribunal a decidir que ele, como “vítima de escutas telefónicas e de outros métodos ilícitos por parte de jornalistas do grupo para obter informação”, tinha direito a uma indemnização de 150 mil euros.