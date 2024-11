Morreu a princesa mais velha da família imperial do Japão. Yuriko tinha 101 anos

REUTERS/Imperial Household Agency of Japan/Handout via Reuters

Morreu o membro mais velho da família imperial japonesa. A princesa Yuriko, que tinha 101 anos, morreu nesta sexta-feira, de causas naturais, avança o The Japan Times, que cita um comunicado da casa imperial. Tia-avó do imperador Naruhito e casada com o príncipe Mikasa, foi membro da família ao longo de várias décadas, tendo-se notabilizado pelo trabalho na área da saúde materna.

Yuriko estava internada desde Março na sequência de um acidente vascular cerebral e de uma pneumonia. Nos últimos dias, a imprensa japonesa noticiava o deteriorar das condições da princesa, com a agência de notícias Kiodo a detalhar que a função cardíaca e renal estava a entrar em falência. “Sua Alteza Imperial, a princesa Yuriko, morreu hoje às 6h32 [horário local do Japão] no Hospital Internacional de San Luis. Gostaríamos de expressar as nossas mais profundas condolências”, detalhou o porta-voz da família imperial.

Como consequência, as visitas turísticas ao Palácio Imperial de Tóquio estão suspensas até à próxima terça-feira. A última vez que a princesa tinha estado com a família foi no passado dia de Ano Novo, marcando a sua última aparição pública.

Yuriko nasceu a 4 de Junho de 1923 numa “família de elite” de Tóquio e juntou-se ao clã imperial aos 18 anos, em 1941, quando se casou com o príncipe Mikasa, o irmão mais novo do imperador Hirohito, avô do actual imperador. O marido morreu em 2016, aos 100 anos, poucas semanas antes de comemorar o 101.º aniversário. O casal teve cinco filhos — três rapazes e duas raparigas —, mas a princesa centenária deixa apenas as duas filhas, Masako Sen, de 73 anos, e Yasuko Konoe, de 80.

“Desde o seu casamento, a princesa Yuriko apoiou o príncipe Mikasa e, como membro da família imperial, contribuiu para uma vasta gama de domínios como os cuidados médicos, o bem-estar, a cultura, o desporto e as amizades internacionais”, lamentou o primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, em comunicado, onde também elogiava em particular o trabalho de Yurijo no “programa de cuidados materno-infantis”.

Através do X (antigo Twitter), o político confessou que esperava que a princesa vivesse mais além do centenário, comemorado em Junho do ano passado. “O povo do Japão esperava a longevidade contínua de Sua Alteza Imperial, por isso é verdadeiramente lamentável que ela tenha morrido tão inesperadamente. Simpatizamos com a profunda dor da família real e expressamos nossas mais profundas condolências”, escreve.

Na biografia do seu marido, a princesa Yuriko recordou vários episódios vividos durante a Segunda Guerra, incluindo o nascimento da filha mais velha e como teve de viver com a bebé num abrigo antibombas, depois de a casa da família ter sido incendiada. “Os jovens diziam que a guerra devia continuar, enquanto o príncipe Mikasa continuava a dizer que era melhor acabar agora”, recordava.

Depois da guerra, a princesa dedicou-se ao cuidado dos cinco filhos, enquanto o marido era investigador universitário, especializado no Antigo Oriente. Aliás, na mesma biografia, o príncipe Mikasa elogiava a mulher, “que tem ajudado na sombra e ao sol nos últimos 70 anos”, acompanhando-o em viagens oficias a países como o Sri Lanka ou a Turquia.

Ao longo de 62 anos, Yuriko foi presidente da associação Boshi-Aiiku-Kai, dedicada à infância, bem como liderou a fundação do traje nacional do Japão durante 32 anos e a Cruz Vermelha Japonesa.

Foto Em Junho de 2010 EPA/JIJI PRESS

Foto No 100.º aniversário Imperial Household Agency/Handout via REUTERS

Com a morte de Yuriko, que era o membro mais velho da família, a linhagem do imperador do Japão fica reduzida a 16 pessoas, sendo que 11 são mulheres. Embora desempenhem importantes funções de representação, de acordo com a lei sálica, as mulheres não têm direitos de sucessão e quando se casam com plebeus têm de deixar a família, como aconteceu com a princesa Mako, em 2021.

Em 1945, a família real japonesa tinha 67 membros. Actualmente apenas três são herdeiros do trono: o príncipe Hitachi, 88 anos, irmão do imperador emérito Akihito e tio do actual imperador; o irmão do imperador e pai de Mako, o príncipe Fumihito, com 58 anos; e o filho deste último, o príncipe Hisahito, de 18 anos.

A monarquia hereditária mais antiga do mundo custa aos contribuintes japoneses cerca de 25 mil milhões de ienes (152 milhões de euros) anuais em alimentação, educação, despesas pessoais e os salários de 1080 colaboradores, incluindo motoristas, jardineiros e bibliotecários. Comparativamente, a família real britânica custa mais de 132 milhões de libras (158 milhões de euros), detalha o The Guardian.