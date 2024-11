Em família com Saramago e Coisas doces… Um de cada vez

FESTIVAIS

One-to-One Festival

16 e 17 de Novembro

Carla Gomes numa cabina cheia de perguntas. Mariana Barros num jogo rotativo de perspectivas. Mammu Rauhala com “ferramentas vestíveis” para desenhar e pintar. O livre-arbítrio testado pela magia de José Pereira. E um gato pescador dentro de uma caixa.

São algumas das performances que compõem o One-To-One, um festival onde tudo é para ser visto por um espectador de cada vez, criando experiências únicas e irrepetíveis entre público e artistas. São nove os que participam nesta primeira edição, oriundos de Portugal, Brasil, Ucrânia, Alemanha, Finlândia, Peru e Suíça.

Organizado pela companhia Gato Escaldado, instala-se na Fábrica da Pólvora de Barcarena (Oeiras), neste fim-de-semana, entre as 15h e as 20h, sem cobrar entrada.

Míscaros - Festival do Cogumelo

13 a 17 de Novembro

A recolher, comer e aprender se faz a festa que chama à “aldeia dos cogumelos” – Alcaide, no Fundão – apreciadores, cozinheiros, provadores e curiosos da iguaria, seja lá qual for a idade.

É com o maior número de chefs da sua história, com foco na ciência e com A Floresta como tema que o festival se lança a mais uma edição. Apostado em divulgar outras utilidades dos cogumelos para além da gastronómica, reforça o programa de palestras, conversas, oficinas e conferências, a par dos muito concorridos passeios micológicos pela Serra da Gardunha.

Não faltam as tasquinhas que se digladiam pelo prémio de melhor prato nem os showcookings que, este ano, ficam a cargo de 14 chefs – incluindo os estrelados António Loureiro e Alexandre Silva.

Também há actividades específicas para crianças – teatro, oficinas, passeios à sua medida, oficinas e animação de rua em modo Minimíscaros – e até um “passeio cãogumelo” para os amigos patudos, sem esquecer o grande almoço domingueiro que põe arroz de cogumelos na mesa por 1€, a reverter para uma causa solidária.

FEIRA

Mostra Internacional de Doces e Licores Conventuais

14 a 17 de Novembro

Entre um segredo de São Bernardo e uns ovos moles de Aveiro vão pão-de-ló de Alfeizerão, pudim dos frades, compotas, marmeladas, queijadas de Santa Maria e outras doçuras abençoadas. Está montada uma montra irresistível para gulosos de tenra ou avançada idade – estes com a vantagem de poderem regar a degustação com um licor à escolha.

Entre pastelarias e mosteiros – incluindo representações do Brasil e da Bélgica, de chocolate e cerveja na bagagem – são 40 os participantes nesta 26.ª edição. Também há exposições, showcookings e espectáculos como Lúmen - Uma História de Amor (contada a grande escala pela S.A. Marionetas), a recriação do Beijo Real por Staticman ou a projecção d’A Paixão de Alcoa e Baça.

Basta rumar ao Mosteiro de Alcobaça, onde a mostra está de portas abertas à quinta-feira, das 15h às 23h; à sexta e ao sábado, das 10h às 23h; e ao domingo, das 10h às 20h. A entrada fica a custo zero para menores de 12 anos; maiores que isso pagam 1€ por dia ou 2,50€ pelo livre-trânsito.

TEATRO

Coisas

16 e 17 de Novembro

Memórias, sentidos que saem da caixa e a felicidade nas pequenas coisas. Eis as coordenadas deste conto de Júlio Vanzeler transformado em teatro pelas Marionetas do Porto, com interpretação de Micaela Soares e Vítor Gomes.

O objectivo é explorar, “através do olhar de diferentes personagens, a forma como o contacto com diferentes objectos influi na construção da identidade e como podem ser decisivos na visão do mundo e de nós próprios”, descreve a companhia.

A peça, apontada a crianças a partir dos três anos, chega ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, neste sábado, às 16h, e domingo, às 11h, com bilhetes a 10€.

Coisas Susana Neves Coisas Susana Neves Fotogaleria Coisas Susana Neves

A Maior Flor do Mundo e as Pequenas Memórias

17 de Novembro

Do Leirena Teatro para Loulé, uma peça assente em excertos – e nas entrelinhas – do livro em que José Saramago cruzou paisagens e aventuras de um menino que podia muito bem ser ele. A interpretação é de Matilde Cruz. Frédéric da Cruz trata da dramaturgia e encenação. Surma assina e toca ao vivo a música original.

Está em cena no domingo, às 11h, no Cineteatro Louletano, com bilhetes a 8€ e indicação para maiores de três anos.

DANÇA

O Silêncio de Saramago - A Flor e o Peixe

15 e 16 de Novembro

Também é Saramago a fonte desta dança coreografada por Catarina Câmara, com texto de Afonso Cruz e inspiração cruzada por dois textos do Nobel da Literatura, A Maior Flor do Mundo e O Silêncio da Água. Fronteira, prazer, medo, convenção e imaginação são noções abordadas ao longo da peça. Isso e o “desejo de outorgar sentido ao mundo” (...) num entrosamento profundo e comprometido com o poder da errância”, detalha a sinopse.

O Teatro Viriato, em Viseu, recebe-a às 10h30 de sexta (só para escolas; 2,50€) e sábado (público geral; 5€). Está classificada para maiores de seis.

DANÇA/MÚSICA

A Grande Viagem do Pequeno Mi

15 e 16 de Novembro

Como é que se põe a imaginação a trabalhar? Por onde se inicia uma dança? São questões destas que emergem do espectáculo-oficina que Madalena Victorino criou a partir do livro escrito por Sandro William Junqueira e ilustrado por Rachel Caiano.

Aqui, o Mi do título é abreviatura de micromovimento, conceito que o público é convidado a explorar enquanto observa uma figura que dança e outra que toca (interpretadas por Ana Raquel e Beatriz Marques Dias) e a interacção entre elas.

Foto A Grande Viagem do Pequeno Mi Rita Santana

Dirigido a maiores de seis anos, vai à Biblioteca Municipal da Covilhã no dia 16 de Novembro, às 14h, a bordo da quinta edição do festival Em Trânsito - Artes Performativas para Novos Públicos, organizado pela Quarta Parede. As sessões da véspera, às 10h30 e 12h, estão reservadas ao público escolar. A entrada é livre.

OFICINA

10 Dobras

17 Novembro

Aveiro é palco de “uma experiência imersiva no corpo e no som, compartilhada entre artistas, bebés e suas famílias”, sugerem Clara Bevilaqua e Guilherme Calegari, da associação cultural Baileia. Nesta oficina-performance, conduzida pelos dois artistas-educadores, “a palavra pode nascer do gesto que nasce de uma dobra”, explicam. “Na medida em que o corpo se desdobra, a palavra transforma-se em música, em poemas, em movimento".

Destina-se a bebés até três anos e realiza-se no Teatro Aveirense, neste domingo, às 10h, por 3€.

ÓPERA

Fiato - Festival Internacional de Artes e Ópera

13 a 16 de Novembro

Com música de Luís Soldado e libreto de Rui Zink, a ópera O Fauno das Montanhas dá uma nova vida ao filme homónimo de Manuel Luís Vieira. Serena Serenata, uma criação Ópera Isto, envereda por uma viagem pela Itália, “sobre as águas mediterrânicas com som de bandolins e perfume de oliveiras e peixe fresco”.

A primeira sobe ao Teatro Helena Sá e Costa, a 15 de Novembro, às 21h (5€ a 10€); a segunda, ao Salão Ático do Coliseu do Porto, no dia seguinte, às 11h (5€ a 10€). Ambas se dirigem a maiores de seis anos e integram a vertente para crianças e famílias do primeiro Fiato - Festival Internacional de Artes e Ópera do Porto.

O novo festival “faz das tripas uma ópera com coração”, anuncia o organizador Quarteto Contratempus, com dezenas de propostas espalhadas por salas, cantos e recantos da Invicta (metro, comboio e autocarros incluídos). À medida dos mais pequenos também tem récitas de alunos de música, sketches inspirados em figuras típicas da cidade, aulas de canto, conversas, uma experiência de realidade aumentada e um microfone aberto aos talentos que passam.

MUSICAL

Merry Poppin’ Christmas

16 de Novembro a 19 de Janeiro

Quando o coração de um avarento resmungão é salpicado por uns pós de perlimpimpim, isso é… Um musical que evoca livremente o imaginário de Um Conto de Natal de Charles Dickens, com toda a mesquinhez (e transformação) de Ebenezer Scrooge, e o injecta da magia de Mary Poppins, a ama que tornava tudo melhor ao exclamar “supercalifragilisticexpialidocious!”

A direcção artística é de Henrique Feist, que também integra o elenco, ao lado de Sara Brás, David Gomes, Filipa Azevedo, João Albuquerque Alves e Pedro Simões. O texto e a encenação são da responsabilidade de Valter Mira. FF e Miguel Amorim encarregam-se da música.

Estreia-se no Casino Estoril (Cascais) neste sábado, com sessões às 15h30 e às 21h30 (M/6; 15€). Depois, fica em cena tanto ao sábado como ao domingo, só às 15h30. Há uma sessão extra no dia 23 de Dezembro (segunda-feira), à mesma hora. Sempre com “canções originais” e “coreografias fascinantes” para, já se sabe, salvar o Natal.