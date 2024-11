Eva Longoria deixa os EUA, “um país distópico”, depois da vitória de Trump

A actriz Eva Longoria deixou de viver nos EUA pela “mudança de ambiente” depois da pandemia de covid-19, o aumento da inflação na Califórnia e a reeleição de Donald Trump. Numa entrevista à revista Marie Claire, detalhou que a família agora divide os dias entre o México e Espanha, os dois países que estão nas suas origens.

Eva Longoria reconhece que é “privilegiada” por poder sair do país nesta altura. “A maioria dos americanos não tem tanta sorte. Vão ficar presos neste país distópico”, lamenta a artista que nasceu no Texas e sempre apoiou o Partido Democrata, em particular por pertencer à comunidade latina.

Em Agosto deste ano, foi uma das oradoras na convenção democrata e participou de forma activa na campanha eleitoral de Kamala Harris ao lado de outras celebridades, transformando o famoso slogan de Barack Obama, Yes, we can (Sim, conseguimos, em português), em She se puede (Ela pode). Sair dos EUA não significa que deixe de se importar com o país onde a sua família vive há nove gerações, garante. “Gostaria de pensar que a nossa luta continua.”

Em reacção à vitória de Donald Trump, a actriz lamenta: “Se ele mantiver as suas promessas, [os EUA] vão ser um lugar assustador.” E lembra que “o chocante não é que ele tenha vencido”, mas que “um criminoso condenado que vomita tanto ódio possa ocupar o cargo mais alto” do país.

Não é a primeira vez que Eva Longoria critica publicamente Donald Trump e lembrou que a vitória do republicano em 2016 a fez perder a fé de que “vence a melhor pessoa” numas eleições democráticas. “Nunca estive tão deprimida na minha vida. Fez-me questionar, ‘o meu voto realmente importa? Estou realmente a fazer a diferença?’”

Foi o acumular de tensão que levou à mudança. “Estive toda a minha vida adulta aqui [em Los Angeles]”, declara. E não tem pena de deixar Hollywood, uma vez que sente que o ambiente mudou muito. “A atmosfera está diferente. E então a covid chegou e levou tudo ao limite. Seja por falta de habitação ou os impostos [altos] — não que eu queira falar mal da Califórnia — sinto que este capítulo da minha vida já acabou.”

A actriz tornou-se conhecida por dar vida a Gabrielle Solis na série Donas de Casa Desesperadas. Recentemente, apresentou as séries de culinária Searching for Mexico (À procura do México) e Searching for Spain (À procura de Espanha) na CNN.

Eva Longoria é casada com o presidente da estação de televisão mexicana Televisa, Pepe Bastón, e os dois têm um filho, Santiago, de 6 anos. Em Espanha, a família tem uma mansão em Málaga, cidade do Sul conhecida por ser um refúgio de celebridades, depois de ter colocado à venda a casa em Beverly Hills. Parece que a mudança é mesmo definitiva.